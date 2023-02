Atletico Lariano, Rossi e la Scuola calcio: “Cresciuti i numeri e la qualità"

Lariano (Rm) – E’ una crescita prepotente quella della Scuola calcio dell’Atletico Lariano. Il responsabile Massimiliano Rossi parla con grande soddisfazione dei piccoli calciatori gialloverdi: “Il nostro settore di base è letteralmente esploso in termini di numeri, abbiamo indiscutibilmente creato un vero e proprio vivaio. Non è cresciuta solo la partecipazione, che è decuplicata in soli tre anni, ma anche la qualità dei bambini che si sono iscritti. Ora viene il difficile: dobbiamo curare i particolari, aspetto essenziale per una crescita definitiva. Non è assolutamente facile e questo è l’argomento principale che stiamo trattando grazie anche alle attenzioni dei presidenti Loris Di Giacomantonio e Riccardo Palmieri e alla collaborazione preziosa e continua con l’amico Jacopo Veroli, responsabile della scuola calcio della Lodigiani. Sono veramente soddisfatto di come si evolve il progetto, ma ciò non deve far calare l’attenzione. L'ambiente è un altro elemento di successo: tutti, dall’instancabile custode Dorin passando per i segretari Roberto e Serena fino ad arrivare ai genitori che manifestano un atteggiamento “ultrapositivo”, remano dalla stessa parte contribuendo in maniera significativa. Grazie allo staff costruito e formato da qualche istruttore di esperienza e da tanti giovani volenterosi e di prospettiva, possiamo pensare in grande essendo sempre presenti ed attivi e soprattutto sempre organizzati con programmi che si possono svolgere sul campo. Chiudo ribadendo che tutto ciò è stato reso possibile perché Lariano, in questo senso, è veramente un’isola felice, qualità rara e determinante”. L’Atletico Lariano farà vivere anche una bella esperienza fuori regione ai suoi gruppi: “Parteciperemo, presumibilmente con presenze da record, alla 13esima edizione del torneo “Mar Adriatico” a Vasto dal 2 al 4 giugno. Proprio lì saggeremo il livello raggiunto dai nostri piccoli campioncini sfidando realtà dilettantistiche di tutta Italia”. La chiusura di Rossi riguarda le selezioni maggiori, ovvero i due gruppi Esordienti: “Anche lì la musica non cambia e abbiamo numeri notevoli che i nuovi tecnici Daniele Bastianelli e Giulio Pallocca, rispettivamente allenatori dei 2010 e dei 2011, stanno gestendo nel migliore dei modi. Si sono calati immediatamente nella nuova realtà che ha i canoni di una vera e propria famiglia e stanno facendo un grande lavoro coadiuvati anche dal prezioso Mattia Cianfanelli. In prospettiva i 2010, per giocare il prossimo campionato agonistico Under 14, è naturale che dovranno avere degli innesti, ma ciò però non mi preoccupa: sono certo che non dovremo fare troppe ricerche, ma i ragazzi verranno da soli”.