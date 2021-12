Atletico Lariano, il responsabile Scuola calcio Rossi: “La collaborazione con la Lodigiani è eccellente”

Lariano (Rm) – La Scuola calcio dell’Atletico Lariano non fa eccezione e segue la crescita di una società che sta togliendosi tante soddisfazioni anche a livello agonistico giovanile e di prima squadra. Massimiliano Rossi, che ha iniziato il suo terzo anno da responsabile del settore di base del club castellano, parla con entusiasmo del lavoro fatto fino ad oggi: “Il periodo della pandemia che ancora stiamo vivendo è stato sicuramente brutto, ma è servito. Da settembre ho notato da parte di bambini e famiglie una gran voglia di fare sport e in particolare calcio, anche grazie alla vittoria dell’Italia agli Europei. Sono fiero della vitalità che sta mostrando la nostra Scuola calcio e devo ringraziare anche pubblicamente i presidenti Loris Di Giacomantonio e Riccardo Palmieri che mi hanno lasciato carta bianca su tutto: avevamo iniziato con un piccolo gruppo di bambini e oggi abbiamo raggiunto quasi 130 tesserati, coprendo tutte le fasce d’età e formando anche due gruppi coi 2012. Un grazie di cuore va dato anche a tutti i tecnici e i collaboratori, ma anche al mitico magazziniere Dorin Antonie che ci dà un supporto fondamentale”. Una parola in più Rossi la spende per gli Esordienti 2009 che l’anno prossimo si “tufferanno” nell’agonismo: “Siamo fiduciosi che l’attuale Under 14 possa anche guadagnare la categoria regionale e in tal caso i nostri 2009 sarebbero sicuramente pronti anche ad affrontare un campionato di quel livello”. Il settore di base dell’Atleico Lariano ha fatto un ulteriore salto di qualità a settembre grazie alla collaborazione avviata con la Lodigiani calcio: “Un progetto innovativo che inizialmente mi aveva lasciato qualche titubanza, immediatamente spazzata dagli atti concreti di questo rapporto. I tecnici e i dirigenti del club capitolino, che si sono dimostrati ai miei occhi degli autentici fenomeni, ci sono estremamente vicini e ci stanno facendo fare un salto di qualità enorme a livello di metodologia di lavoro sui bambini. Ogni inizio mese facciamo una riunione in cui parliamo di alcuni aspetti, poi a metà mese vengono a monitorare sul campo e infine in un’ulteriore riunione a fine mese si traccia un bilancio di ciò che è stato il lavoro”. Intanto la Scuola calcio dell’Atletico Lariano si sta preparando al torneo dell’Epifania dedicato come sempre alla memoria dell’ex sindaco Tiberio Baroli, dedicato quest’anno ai gruppi 2013, 2014 e 2015-16. “Un evento molto atteso che cercheremo di onorare al meglio” chiosa Rossi.