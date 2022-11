Atletico Lariano, mister Centra: "Buon avvio ma l'obiettivo rimane la salvezza"

L'Atletico Lariano è ancora imbattuta nel Girone D. Dopo cinque giornate di campionato la formazione neopromossa ha conquistato 9 punti, tre pareggi e due vittorie fra cui quella per tre a uno nell'ultima giornata contro la Vivace Grottaferrata.

Le parole di mister Centra

A commentare la partita è Fabrizio Centra allenatore dell'Atletico Lariano: "Buona prestazione anche se con qualche pausa" dice il tecnico. "I ragazzi hanno interpretato la gara nel modo giusto, trovando i primi due gol con Mastrella e Pansera già nella prima frazione e poi triplicando con Perciballi nel secondo tempo. Solo nel finale di match è arrivato il gol della formazione ospite, una squadra giovane che comunque ha provato a lottare. Siamo stati bravi a portare a casa questi tre punti”.

L’Atletico Lariano condivide l'imbattibilità con Valmontone e Atletico Morena, le due squadre al comando della classifica: “Noi non abbiamo le ambizioni e le pressioni delle prime due. Siamo una squadra neopromossa, mediamente molto giovane e con il preciso obiettivo di una salvezza il più veloce possibile. L’imbattibilità è la conferma che abbiamo una squadra combattiva e cercheremo di giocarcela con tutti, ma ci guardiamo sempre le spalle in classifica perché pensare ad altro in questo momento potrebbe essere molto pericoloso. Questo è un campionato molto equilibrato e ogni partita nasconde insidie. Sono molto soddisfatto nel complesso per questo avvio di stagione, ma c’è ancora tanto da lavorare soprattutto nella gestione dei vari momenti della partita”.

Nel prossimo turno c’è la visita allo Sporting Ariccia che ha appena tre punti in classifica: “A inizio stagione li abbiamo incontrati in Coppa Italia, ma io ancora non ero arrivato su questa panchina. Andremo lì per fare la nostra partita, il campo come sempre dirà la sua verità”.