Atletico Lariano, Ronchetti: "Obiettivo salvezza"

L'Atletico Lariano ha pareggiato per zero a zero nella prima giornata del Girone D del campionato Promozione sul campo dell'Atletico Vescovio. Un pareggio arrivato senza il difensore Ronchetti ancora infortunato.

Il classe '93 si è rotto il crociato del ginocchio sinistro prima della semifinale di Coppa Italia (persa con la Romulea). Si tratta del suo secondo infortunio grave dopo la rottura del ginocchio destro quattro anni fa.

Nonostante il lungo stop Ronchetti la voglia di tornare in campo non manca: "Mi fa male non poter aiutare la squadra sul campo e non vedo l’ora di tornare a disposizione, ma ci vuole pazienza. Sto facendo riabilitazione da due mesi e spero di rientrare a inizio 2024”.

Il difensore ha parlato così ai microfoni del club dell'esordio della squadra: "Abbiamo affrontato una squadra giovane e organizzata. Noi abbiamo giocato abbastanza bene e si poteva anche vincere con un pizzico di determinazione in più, ma comunque ho visto dei segnali positivi. Ci sono state occasioni per entrambe le squadre e una traversa per parte, quindi alla fine il pareggio è giusto, Il gruppo è cambiato poco, l’obiettivo è quello di conquistare la salvezza il prima possibile visto anche il cambio delle regole e le tante retrocessioni che ci saranno per riportare i gironi di Promozione a quattro. Una volta ottenuta la salvezza vogliamo provare a migliorare i risultati dell’anno scorso, in cui comunque sono state fatte cose eccezionali arrivando ai vertici del girone e a un passo dalla finale. La nostra forza è sempre la compattezza del gruppo, i pochi innesti già si sono integrati bene”.

Domenica 27 settembre l'esordio casalingo contro la Polisportiva Tecchiena: “Una squadra che ha perso in casa la prima partita e avrà voglia di rivalsa. Noi però vogliamo ripartire bene in casa dove c’è sempre un bel clima. Il girone di quest’anno è un po’ diverso ed è più duro di quello della scorsa stagione, quindi dovremo dare il massimo se vogliamo ben figurare”.