Atletico Lariano, Palmieri: "Rammarico per la Coppa ma orgoglioso della squadra e del pubblico"

La corsa dell'Atletico Lariano in Coppa Italia Promozione si è interrotta in semifinale. La formazione di mister Centra infatti è uscita sconfitta nel doppio confronto contro la Romulea col gol decisivo di Amorosino all'Abbaffati che ha permesso alla squadra di San Giovanni di approdare in finale.

Le parole di Palmieri

Ha analizzato il cammino in Coppa dell'Atletico Lariano Riccardo Palmieri che assieme a Loris Di Giacomantonio è il presidente della società: “La squadra è stata un po’ bloccata dall’emozione, la lunga attesa per questa sfida ci ha fatto scendere in campo un po’ contratti. Inoltre in avvio la Romulea, squadra che già l’anno scorso sfiorò la promozione in Eccellenza e che pure quest’anno è seconda, è passata in vantaggio e dunque loro si sono sciolti e per noi la gara si è complicata. Ma soprattutto nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto tutto il possibile per recuperare la partita, senza riuscirci: un po’ di rammarico è rimasto, ma aver raggiunto la semifinale è comunque un grande risultato per il fatto che siamo una neopromossa. Il club fa grandi complimenti allo staff tecnico e ai ragazzi che hanno dimostrato di avere valori umani immensi, prima ancora che tecnici”.

Il presidente rimarca con orgoglio il tifo all'Abbaffati: "La cornice di pubblico è stata spettacolare, un’atmosfera unica e per il nostro club è il risultato più bello. Da un po’ di tempo a questa parte la squadra e il paese sono una cosa sola, dispiace non aver regalato una grande soddisfazione a queste persone. Ma quelle di mercoledì sono emozioni che ci porteremo sempre dietro”.

Obiettivo dell'Atletico Lariano ora è quello di finire al meglio il campionato: “Dopo un giorno di riposo assoluto, da oggi pensiamo a una partita sempre sentita come quella del derby esterno di domenica prossima contro il Velletri. Siamo quarti al momento e l’obiettivo è provare a conquistare il quarto posto per concludere al meglio il nostro primo anno di Promozione. La crescita di questo club è stata costante: abbiamo vinto sul campo un campionato e una Coppa in Terza categoria, una Coppa di Seconda e un campionato di Prima. Pensavamo fosse difficile ripeterci anche in Promozione, invece con budget limitatissimo e tanti ragazzi del territorio abbiamo fatto una grande stagione”.

In casa Atletico Lariano si guarda già al futuro: “Abbiamo quasi ultimato lo staff tecnico del settore giovanile agonistico e della Scuola calcio, i cui responsabili saranno sempre rispettivamente Andrea Colasanti e Massimiliano Rossi. Per la Promozione finiremo la stagione e poi faremo il punto della situazione: la filosofia del club rimarrà la stessa, ovvero quella di provare a valorizzare i ragazzi del territorio come fatto da dodici anni a questa parte” conclude Palmieri.