Atletico Lariano, Bianchetti: "In Promozione possiamo dire la nostra"

L'Atletico Lariano si presenta ai nastri di partenza del campionato Promozione con la voglia di stupire e tanto entusiasmo. Infatti la formazione castellana ha eliminato dalla Coppa Italia di categoria l’Atletico Morena dopo aver estromesso nel turno precedente lo Sporting Ariccia retrocesso dall’Eccellenza.

Le parole di Ronchetti

A commentare il successo in Coppa ci pensa il classe '93 difensore e capitano della formazione castellana Mattia Ronchetti: “Volevamo vedere a che punto stavamo, visto che qualcosa nel gruppo e a livello di staff tecnico è cambiato. Con lo Sporting Ariccia abbiamo passato il turno grazie a due pareggi ed altrettante buone prestazioni. Con l’Atletico Morena abbiamo pareggiato 1-1 all’andata e poi vinto 2-0 domenica scorsa coi gol di Mastrella e Rossi nel secondo tempo. Sono contento perché abbiamo rischiato pochissimo anche al cospetto di una squadra che l’anno scorso arrivò in finale di questa competizione e ai vertici del suo girone di campionato. Segno che anche in questa categoria possiamo dire la nostra”.

L'Atletico Lariano arriva con diverse novità nella rosa e dello staff come sottolinea Ronchetti: "Qualche elemento storico del gruppo non c’è più, ma i nuovi si sono integrati subito. Questa squadra era legatissima al vecchio mister Damiano Cavola che comunque è sempre vicino a noi e al club, ma ha accolto nel modo giusto il neo tecnico Fabrizio Centra che tra l’altro avevo avuto già ad Artena qualche anno fa. Si tratta di un ottimo allenatore che sa dare tanto ai suoi gruppi pure dal punto di vista umano e alla fine è la persona giusta per sostituire mister Cavola”.

Il campionato

L'Atletico Lariano debutterà in campionato il prossimo 9 ottobre in casa contro la Bi.Ti. Marino. “Affronteremo una delle protagoniste annunciate insieme a Valmontone e Paliano" – dice Ronchetti – "Per noi è un grande stimolo, soprattutto in casa ci teniamo a fare bene. Vogliamo giocare ogni partita per vincerla, poi ovviamente da neopromossi prima di tutto dobbiamo cercare di mantenere la categoria. Siamo felici dell’entusiasmo che c’è nell’ambiente: nelle prime partite di Coppa ci ha seguito tanta gente sia dentro che fuori casa e anche durante gli allenamenti sentiamo un sostegno costante”.