Atletico Lariano, le dichiarazioni del presidente Palmieri

L'Atletico Lariano è reduce dal successo per due a uno contro l'Indomita Pomezia. Un risultato prestigioso per la formazione dei presidenti Riccardo Palmieri e Loris Di Giacomantonio che guidano un club che ogni anno cresce in modo esponenziale e che questa stagione ha visto qualche novità organizzativa.

Palmieri esordisce ringraziando Massimiliano Rossi che dopo cinque anni ha dovuto lasciare il ruolo di responsabile della Scuola calcio per motivi di lavoro ma resta allenatore di un gruppo di bambini. Assieme a lui, siamo partiti da trenta tesserati ed oggi l'Atletico Lariano conta anche il titolo di Scuola calcio di secondo livello. Rossi ha avuto una più che positiva collaborazione con il responsabile dell’agonistica Andrea Colasanti ed è grazie al loro impegno quotidiano che l’Atletico Lariano ha raggiunto la dimensione di oggi. Il nuovo responsabile del settore di base è Pasquale Savastano che arriva dalla Fortitudo Velletri e già da qualche settimana è al lavoro.

Un’altra novità è stata rappresentata dall’ingresso del neo direttore generale Nerino Tabanelli: “In realtà è un ritorno perché lui aveva già lavorato a Lariano. Andrà a fare un lavoro di raccordo tra tutte le componenti del club e rappresenterà un arricchimento per una società che è cresciuta tanto e che dunque ha bisogno di nuove figure per organizzarsi ancora meglio”. Forte il sodalizio fra i due presidenti: “Io e Di Giacomantonio ci completiamo, tra noi c’è feeling totale e parliamo la stessa lingua” dichiara Palmieri.

Sull'andamento sportivo del club queste sono le parole del presidente: "L’inizio è positivo, ma ormai la prima squadra sta dimostrando anno per anno di aver acquisito la giusta maturità e deve continuare a pensare partita per partita. L’obiettivo è di mantenere la categoria, ma l’appetito vien mangiando: la rosa è completa e lunga, ci possiamo divertire. L’Under 19 regionale di mister Mirko Leoni ha pareggiato 1-1 a Colonna: si tratta di un buon gruppo che deve lavorare tanto, ma non ne conosciamo ancora le potenzialità reali e tra l’altro è stato inserito in un girone è molto duro. Tutte le altre giovanili, invece, inizieranno tra due settimane, ma abbiamo fiducia che possano fare bene”.