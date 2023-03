Atletico Lariano in semifinale di Coppa Italia, Ronchetti: "Traguardo storico"

L'Atletico Lariano ha conquistato il pass per le semifinali di Coppa Italia di categoria. La formazione di mister Centra ha infatti ha vinto per due a uno in casa dopo lo zero a zero nel match di andata contro il Latina Borghi Riuniti.

Le parole di Ronchetti

Match winner della qualificazione alle semifinali di Coppa è Mattia Ronchetti capitano e difensore (classe '93) dell'Atletico Lariano. Queste le sue parole: "È stata una sfida piena di emozioni. Abbiamo attaccato fin dai primi minuti, ma nel primo tempo siamo andati sotto nell’unico tiro effettuato dagli avversari. A metà secondo tempo il secondo giallo comminato al nostro Colasanti ha messo la partita ancor più in salita, ma anche in dieci non abbiamo mai mollato. Nel finale Scifoni di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha realizzato il gol dell’1-1, ma quel risultato ancora non ci bastava considerando lo 0-0 dell’andata. Il gol decisivo l’ho segnato proprio io: è stato simile a quello di Mancini in Roma-Juve e mi ha regalato una gioia incredibile. È stato il mio primo sigillo stagionale ed è arrivato nel momento migliore, tra l’altro di fronte a tribune ancora una volta piene di nostri tifosi: ho sentito un boato fortissimo durante l’esultanza. Inoltre erano due settimane che non giocavo per un problema fisico, ma ho voluto stringere i denti perché non potevo mancare. Fa piacere pensare che i gol decisivi sono arrivati da due difensori, tra l’altro larianesi: con Scifoni giochiamo insieme dai tempi degli Allievi e questo è ancor più significativo. La dedica è per mia mamma Delia che venerdì compie 50 anni”.

L'approdo alle semifinali è un traguardo storico per il club: "Questa società è partita dalla Terza categoria da un gruppo di amici e tutti i titoli li ha conquistati sul campo. Assieme a noi sono rimaste in ballo Romulea, Tolfa e Lodigiani: arrivati a questo punto sono tutte avversarie forti. Noi vogliamo continuare a sognare e ce la metteremo tutta fino alla fine”.

Semifinale in Coppa Italia e sesto posto in campionato, Girone D, con domenica la sfida al Paliano: “Abbiamo fatto un girone d’andata bellissimo, ma dopo la prima sconfitta c’è stata una leggera flessione. La situazione di classifica è ancora abbastanza tranquilla, ma vogliamo raggiungere al più presto la salvezza. Domenica saremo di scena a Paliano contro un’ottima squadra che non merita la classifica attuale. La partita di Coppa Italia si potrà fare sentire, ma l’euforia per il raggiungimento della semifinale cancellerà la stanchezza” conclude Ronchetti.