Atletico Lariano: i volti nuovi e le conferme per la stagione 23/24

L'Atletico Lariano continua a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione nel campionato Promozione. Sono diversi i volti nuovi della formazione castellana guidata per la seconda stagione consecutiva da mister Fabrizio Centra.

I gialloverdi hanno lavorato con diversi colpi in prestito. Fra questi c'è l'attaccante classe 2004 Dolhascu che arriva dal Valmontone e il centrocampista Leonardo D'Ariano (2004) in prestito dal Giulianello Calcio dopo tre stagione al Velletri. Dal Colleferro, non in prestito, arriva l'attaccante classe 2003 Giorgio Gregori.

Ai volti nuovi si uniscono diverse conferme: i difensori Scifoni e Botticelli, il terzino Castellano alla sua terza stagione all'Atletico Lariano, il terzino Del Ferraro, l'esterno Felici alla sua seconda stagione a Lariano e i fratelli Mastrella.