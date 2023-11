Atletico Lariano, Centra: "Giocato secondo tempo di spessore"

L'Atletico Lariano ha vinto per due a zero contro la Virtus Ardea nella dodicesima giornata del Girone D conquistando la sua seconda vittoria consecutiva.

Una vittoria esterna importante per i ragazzi di mister Centra che commenta così il sucesso: "Di fronte avevamo una buona squadra, tra l’altro reduce da un cambio di allenatore che può provocare sempre una scossa. Noi abbiamo affrontato la partita con molta attenzione, anche se nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche uscita sui loro portatori di palla. Ci sono state poche occasioni, giusto qualche ripartenza e quindi all’intervallo si è arrivati sul giusto punteggio di 0-0. Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati con un piglio diverso e abbiamo immediatamente alzato il baricentro, anche i subentrati hanno dato il loro contributo. Nell’ultimo quarto d’ora sono arrivate le reti di Colasanti e Gambucci che ci hanno consegnato i tre punti. Ma vanno elogiati anche i ragazzi che non sono entrati perché se si lavora tanto e in un certo modo durante la settimana è perché tutti danno il massimo”.

L'obiettivo della squadra è quello di fare un campionato tranquillo e magari da protagonista: " Questi 22 punti in 12 partite ci servono per vivere d’entusiasmo e proseguire spediti verso l’obiettivo prefissato che è quello di fare un campionato non da comparse, poi tra un paio di mesi capiremo qualcosa di più sui valori del girone che è molto equilibrato" - dichiara il tecnico ai microfoni del club - "Non a caso al momento ci sono sei squadre in tre punti, poi la finestra di mercato potrà creare nuovi equilibri. Noi dobbiamo guardare in casa nostra: se perdiamo la nostra umiltà rischiamo grosso, se invece entriamo in campo concentrati e pensando che ogni partita dev’essere una conquista, allora la squadra ha tutto per giocarsela contro ogni avversario”.

Domenica prossima la sfida contro il Falaschelavinio: "Una squadra giovane e valida come dimostra l’attuale settimo posto, allenata da un tecnico che ho incrociato diverse volte negli anni. Quello è un club che ha lavorato sempre bene coi ragazzi e quindi sarà un’altra partita complicata”.