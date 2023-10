Atletico Lariano-Ceccano 2-2: pareggio beffa per i castellani

Finisce due a due la sfida del Roberto Abbafati fra l'Atletico Lariano e il Ceccano, partita valida per la quinta giornata del Girone D del campionato Promozione.

La cronaca

L'Atletico Lariano passa subito in vantaggio al nono minuto grazie alla rete di Felici e raddoppio in avvio ripresa, al 50esimo, con Rossi. Il doppio svantaggio non scoraggia i ragazzi di mister Pippnbur e accorciano le distanze al 63esimo con un calcio di punizione di Movila. Sette minuti più tardi l'arbitro assegna un calcio di rigore al Ceccano. Dagli undici metri si presenta Compagnone che non sbaglia.

La classifica

L'Altetico Lariano e il Ceccano si dividono la posta e restano appaiate in classifica a quota 8 punti.