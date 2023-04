Atletico Lariano calcio: Under 14 in trionfo

Lariano (Rm) – Un altro titolo regionale per l’Atletico Lariano che continua prepotentemente la sua crescita (anche) a livello di settore giovanile. Grazie al successo di ieri pomeriggio nel recupero dello scontro diretto sul campo del Real Latina (2-0), l’Under 14 provinciale ha ottenuto la matematica certezza della vittoria del campionato. “Un’emozione grandissima e indescrivibile – dice mister Emanuele Cedroni – Questo gruppo ha dimostrato di essere affamato e coeso, oltre ad avere delle notevoli qualità tecniche. Già l’anno scorso, nell’ultimo anno di pre-agonistica, aveva fatto vedere ottime cose e a settembre avevo delle sensazioni molto positive. I nuovi arrivati si sono messi a disposizione e hanno completato un gruppo che merita questa soddisfazione”. L’allenatore spende due parole in più sulla vittoria contro la seconda della classe: “Il Real Latina aveva un solo risultato a disposizione, ma anche noi sapevamo che con una vittoria avremmo vinto il campionato. I ragazzi sono entrati in campo molto carichi, non hanno sentito affatto la tensione. Il primo tempo si è chiuso 1-0 con gol di Abbafati e all’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a giocare come stavano facendo. In avvio di ripresa c’è stato qualche minuto di difficoltà, poi abbiamo avuto altre opportunità in contropiede, infine il gol di Bastianelli ha chiuso i giochi. E’ stato molto bello al nostro ritorno vedere alcuni componenti della società presenti al campo per festeggiare la vittoria del campionato, comunque adesso abbiamo tre partite, la prima delle quali con l’Anzio che è fuori classifica, poi la trasferta col Nettuno terzo e infine il match casalingo col Team Nuova Florida. Cerchiamo di finire in bellezza, onorando il campionato con l’attenzione giusta”. In questi casi sono d’obbligo i ringraziamenti finali: “Ho avuto due dirigenti favolosi come Roberto Cedroni e Andrea Carini e un grande merito per la stagione va dato anche al preparatore atletico Giovanni Fiorini. Un grazie al responsabile del settore agonistico Andrea Colasanti, al direttore sportivo Mattia Cianfanelli, a tutta la società coi presidenti Riccardo Palmieri e Loris Di Giacomantonio e anche al tecnico degli Esordienti 2010 Daniele Bastianelli con cui c’è stata una proficua collaborazione”. La chiusura di Cedroni è con uno sguardo al futuro: “Sono convinto che questo gruppo, con qualche innesto mirato, possa fare molto bene anche nella categoria regionale”.