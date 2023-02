Atletico Lariano calcio, Rosati: “La prima risposta dei ragazzi mi è piaciuta”

Lariano (Rm) – Un debutto coi fiocchi quello di Damiano Rosati sulla panchina dell’Under 19 regionale dell’Atletico Lariano. Il tecnico, subentrato a Daniele Linari, ha esordito con un roboante successo interno per 5-0 contro l’Arce. “Di fronte abbiamo avuto il fanalino di coda del girone a cui comunque voglio fare i complimenti per aver tentato di giocare sempre a calcio, senza affidarsi a lanci lunghi o atteggiamenti antisportivi – spiega il neo allenatore larianese – Mi è piaciuta la prima risposta dei ragazzi, anche perché in questa occasione non potevamo contare su eventuali “aiuti” provenienti dalla Promozione. Ho notato grande impegno e concentrazione, c’era voglia di riscatto dopo cinque sconfitte consecutive. Il primo tempo lo abbiamo chiuso sul 3-0 con un gol di Giuliani e due di Orlandi che poi nel secondo tempo ne ha realizzati altrettanti siglando un bel poker personale”. Rosati aveva iniziato la stagione alla guida dell’Under 16 Elite: “Mi ero dovuto dimettere per problemi personali, ma quando è arrivata la chiamata dell’Atletico Lariano non ho resistito al richiamo del campo e l’ho accettata con grande entusiasmo. D’altronde avevo questo ambiente nel destino: all’Abbafati vinsi una Coppa di Prima categoria sulla panchina dell’Olevano e contro l’Agora, quindi si può dire che venire ad allenare qui era nel mio destino. Inoltre c’è una grande amicizia con mister Fabrizio Centra (tecnico della Promozione, ndr): con lui sono cresciuto e mi ha insegnato tanto, sarà facile la collaborazione tra noi in questi mesi. Il futuro? Con le giuste condizioni mi piacerebbe tornare ad allenare in prima squadra un giorno, ma adesso per me va benissimo continuare a fare settore giovanile”. La chiusura di Rosati è sulle prospettive dell’Under 19 regionale dell’Atletico Lariano: “Avevo visto questa squadra a inizio anno in amichevole, non so cosa sia accaduto in questi mesi. So che questo è un gruppo con buone potenzialità e numericamente a posto, ovviamente ho trovato i ragazzi moralmente giù dopo l’ultimo periodo negativo. In questo momento siamo a +5 su play out e il nostro primo pensiero dev’essere la salvezza. Sabato a Roccasecca avremo una partita tostissima contro la penultima della classe e dovremo dare continuità alla prestazione vista contro l’Arce”.