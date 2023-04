Atletico Lariano (calcio), Pallocca e gli Esordienti 2011: “Gruppo numeroso che è migliorato tanto”

Lariano (Rm) – E’ una “pre-agonistica” che fa davvero ben sperare quella dell’Atletico Lariano. Se gli Esordienti 2010 di mister Daniele Bastianelli sono ormai quasi già proiettati al “salto” verso l’agonistica, il gruppo 2011 guidato da Giulio Pallocca ha ancora un po’ di tempo per crescere nel settore Scuola calcio. L’allenatore si mostra soddisfatto del lavoro che stanno portando avanti i suoi piccoli calciatori: “Li ho presi quest’anno, essendo arrivato in estate dalla Spqv Velletri Calcio. Alleno ormai da 25 anni e ho sempre fatto il settore giovanile agonistico e in questa stagione ho fatto la prima esperienza nella Scuola calcio: la mia inclinazione rimane quella di allenare i ragazzi più grandi, ma questa esperienza mi sta dando qualcosa di importante e nuovo. Quando sono entrato in contatto con l’Atletico Lariano e in particolare col responsabile del settore agonistico Andrea Colasanti lo staff era praticamente completo, ma la società mi ha mostrato fiducia e stima offrendomi la conduzione degli Esordienti 2011. Non conoscevo questo ambiente, ma sono contento della scelta che ho fatto perché ho trovato una società seria, organizzata e con tante persone animate da vera passione. Alla fine dell’annata valuteremo il da farsi con la società”. Pallocca descrive l’annata 2022-23 dei suoi piccoli calciatori: “Più di qualcuno è al primo anno, altri vengono da precedenti esperienze nella Scuola calcio. Il gruppo è molto numeroso e il livello ovviamente disomogeneo: questo ha rappresentato una difficoltà, ma i ragazzi hanno dimostrato tanta voglia di crescere e una buona partecipazione media agli allenamenti. Dal punto di vista tecnico sono migliorati tantissimo rispetto all’inizio dell’anno sportivo, anche oltre quello che mi sarei aspettato. Ora stiamo disputando la fase primaverile del campionato federale e poi alla fine della stagione ci attende un torneo nella località abruzzese di Vasto: sarà sicuramente un’esperienza preziosa per tutti i ragazzi che parteciperanno”.