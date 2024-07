Atletico Lariano calcio, i presidenti Palmieri e Di Giacomantonio presentano il nuovo organigramma

Lariano (Rm) – Un’altra positiva stagione è stata messa alle spalle. Ma in casa Atletico Lariano non si smette mai di lavorare per crescere e migliorare, annata dopo annata. E così i presidenti Riccardo Palmieri e Loris Di Giacomantonio (il cui binomio continua ad essere solidissimo nel tempo) possono tracciare un bilancio della stagione 2023-24 e proiettarsi alla prossima: “Siamo contenti di come sono andate le cose nell’annata appena conclusa. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni coi nostri gruppi dell’agonistica e abbiamo ottenuto la qualifica di Scuola calcio di Terzo livello col nostro settore di base, una delle poche società in zona a fregiarsi di questo titolo. Nella prossima stagione ripartiamo dal percorso fatto negli ultimi anni con la voglia di continuare a crescere e migliorare”. A livello dirigenziale ci saranno alcune novità, come comunicato dai due presidenti: “Andrea Colasanti diventerà direttore generale, mentre il ruolo di direttore tecnico dell’agonistica sarà ricoperto dalla “new entry” rappresentata da Giovanni Fiacchi. Il responsabile della Scuola calcio sarà ancora Pasquale Savastano, mentre sarà introdotta anche la figura del media manager grazie all’ingresso nello staff dirigenziale di Roberto Scognamillo”. Palmieri e Di Giacomantonio elencano anche i tecnici per la stagione 2024-255, iniziando dallo staff della Promozione: “Ovviamente ripartiremo da mister Fabrizio Centra che ha fatto molto bene nelle precedenti due stagioni. Assieme a lui lavoreranno il preparatore atletico Alessio Angeloni e quello dei portieri Massimo Galli, oltre al team manager Antonio Coculo. Per quanto riguarda gli altri gruppi dell’agonistica questo è il quadro: l’Under 19 regionale sarà guidata dal riconfermato Mirko Leoni, mentre l’Under 17 provinciale (in attesa di un possibile ripescaggio tra i regionali) verrà allenata da Augusto Raponi, che già faceva parte del nostro staff ma guiderà un gruppo diverso. Il nome “nuovo” è quello di Damiano Rosati (ex Roma City) che in realtà torna a Lariano dopo qualche tempo e guiderà l’Under 16 regionale. Infine l’Under 15 regionale sarà guidata dal riconfermato Daniele Bastianelli e l’Under 14 regionale da Fabrizio Cavaterra, anche lui già presente nello staff ma alla guida di un altro gruppo. Tutte le squadre partiranno per fare campionati ambiziosi e da protagonisti, poi vedremo quali saranno i responsi del campo”.