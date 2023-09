Atletico Lariano calcio, Leoni: “Vogliamo stare al vertice"

Lariano (Rm) – L’Under 19 regionale dell’Atletico Lariano ha iniziato la stagione con le idee molto chiare. Il gruppo è stato affidato a Mirko Leoni che nella scorsa annata ha guidato l’Under 17 provinciale al terzo posto, poi valso un ripescaggio nella categoria regionale. “Di quel gruppo una buona fetta è salita nell’attuale Under 19 – spiega l’allenatore – Inoltre l’organico è stato rinforzato con alcuni nuovi innesti che in parte già conoscevo e che sicuramente potranno dare un buon contributo. Inoltre, avendo un ottimo rapporto di collaborazione col tecnico della Promozione Fabrizio Centra, in qualche occasione magari potrà anche scendere qualche elemento nel giro della prima squadra. Insomma, il gruppo è di qualità e l’obiettivo è quello di provare a fare un campionato di vertice, ma abbiamo sempre ben presente anche l’idea di far crescere ragazzi che nei prossimi mesi possano entrare nel giro della nostra prima squadra”. L’Under 19 regionale dell’Atletico Lariano conosce già i suoi avversari e mister Leoni fa una breve panoramica sul girone: “E’ quasi identico a quello dello scorso anno, ma stavolta c’è dentro anche la Vjs Velletri, compagine con cui si gioca un derby sempre sentito”. Il gruppo maggiore delle giovanili dell’Atletico Lariano si è ritrovato il 25 agosto (giorno in cui sono cominciati i test), poi dal 28 è iniziata la preparazione: “I ragazzi stanno lavorando bene e ora hanno messo nel mirino l’esordio che avverrà il prossimo 30 settembre sul campo del Colonna. Adesso faremo un’amichevole col Paliano sabato e una col Nettuno nel week-end successivo per limare gli ultimi dettagli in vista della prima di campionato”. Leoni conclude parlando del suo solido rapporto col club larianese: “Questo è il mio terzo anno qui: avevo già fatto l’Under 19 regionale nel primo anno e arrivammo terzi, poi assieme alla società avevo concordato di ripartire dall’Under 17 per un programma biennale con questo gruppo. I rapporti con il club sono buonissimi, questa è veramente come una famiglia”.