Atletico Lariano calcio, Leoni: “Gruppo ha tutto per competere fino all’ultimo”

Lariano (Rm) – L’Under 19 regionale dell’Atletico Lariano vuole essere protagonista fino alla fine del campionato. La squadra di mister Mirko Leoni al momento è al settimo posto di una classifica cortissima: basti pensare che l’Atletico Morena capoclasse è a quattro lunghezze di distanza, quindi i giochi sono totalmente aperti visto che c’è da affrontare (quasi) un intero girone di ritorno. “Tutte le prime sette hanno delle possibilità di arrivare in fondo e noi vogliamo essere tra questi anche se non eravamo partiti con questo obiettivo – spiega Leoni – Credo che il campionato si deciderà all’ultima o alla penultima giornata, non prima. Chi mi ha impressionato di più tra quelle di testa? Probabilmente Arce e Colleferro sono quelle che hanno fatto vedere un calcio migliore”. Nell’ultimo turno i larianesi hanno colto un bel pari nello scontro diretto con l’ex capolista Rocca Priora Rdp (ora seconda). “E’ stata davvero una bella partita tra due squadre molto valide ed è terminata 2-2. Il primo tempo è terminato 0-0, poi nella ripresa siamo andati due volte in svantaggio e abbiamo recuperato con due reti di Perciballi. Poi sempre al nostro giocatore è stato annullato nel finale un gol per un fuorigioco inesistente: rimane un po’ di rammarico, ma il pareggio è stato un risultato giusto”. Come già detto, l’Under 19 regionale dell’Atletico Lariano ha “sorpreso” anche Leoni: “Non pensavamo di poter essere così competitivi, poi però abbiamo iniziato il campionato con cinque vittorie consecutive e questo ci ha dato grossa fiducia. Nel periodo di Natale abbiamo rimediato qualche pareggio di troppo, ma la squadra può dire la sua fino all’ultimo”. Da un big match all’altro: sabato a Lariano arriva il Valmontone, altra seconda della classe. “All’andata vincemmo 3-0 sul loro campo, ma sono convinto che troveremo tutt’altro avversario” avverte Leoni che ha già centrato un altro obiettivo fondamentale. “Ci sono già alcuni nostri ragazzi nel giro della Prima categoria, mister Cavola è molto attento alla crescita dei nostri giovani”. La chiusura è sul suo rapporto con l’Atletico Lariano: “L’anno scorso ero alla Fortitudo Velletri ed è la mia prima stagione qui. Devo dire che ho trovato un ambiente e un club dove si può lavorare bene, una società organizzata e piena di persone appassionate”.