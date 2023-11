Atletico Lariano calcio, Leoni: “Il derby ci ha dato fiducia"

Lariano (Rm) – E’ reduce da una super settimana l’Under 19 regionale dell’Atletico Lariano. Il gruppo di mister Mirko Leoni ha conquistato un tris di vittorie nella settimana appena messa alle spalle: prima il successo sul campo della Vjs Velletri in un derby sempre molto sentito, poi la vittoria casalinga contro il Città di Paliano e infine il prezioso 3-2 sul campo della Virtus Guarcino. “E’ stata sicuramente una bella settimana per noi, siamo riusciti ad allontanarci dalla parte bassa della classifica e abbiamo fatto un bel salto in avanti in classifica – dice mister Leoni – La vittoria nel derby ha inciso parecchio sul morale di tutto il gruppo anche perché è arrivata in un modo abbastanza particolare: siamo andati in svantaggio proprio all’inizio delle due frazioni di gioco, ma poi siamo riusciti a ribaltarla e a portare a casa i tre punti. Poi è arrivata la vittoria contro un avversario forte come il Città di Paliano e sabato scorso il successo esterno di Guarcino. All’inizio della stagione siamo partiti per fare un campionato tranquillo, ma se siamo al completo possiamo giocarcela con molte squadre e stare nelle prime posizioni anche se giochiamo stabilmente con sei elementi del 2006 e paghiamo un po’ lo scotto dell’inesperienza. Comunque alla fine del girone d’andata si avrà un quadro più chiaro”. Leoni fa un passo indietro per parlare dell’ultimo successo del trittico: “A Guarcino siamo andati sul 2-0 grazie a una doppietta di Roffi nei primi venti minuti, poi il campo di erba naturale è diventato molto lento e pesante e sono aumentate le difficoltà per noi. I padroni di casa hanno segnato su rigore il gol dell’1-2, ma prima dell’intervallo Cianfanelli ha calato il tris. A inizio ripresa è arrivato il secondo gol avversario che ci ha un po’ spaventato: abbiamo dovuto soffrire un po’ nella parte finale, ma siamo riusciti a conquistare un’altra vittoria”. Nel prossimo turno c’è la sfida interna con l’Atletico Monteporzio: “E’ una delle squadre più forti del campionato a detta di molti, fisicamente tosta: sarà un bel test per la nostra squadra. Abbiamo qualche ragazzo in dubbio, dobbiamo verificarne la condizione in prossimità della sfida” conclude Leoni.