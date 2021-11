Atletico Lariano calcio, la Prima Categoria vola

Lariano (Rm) – La Prima categoria dell’Atletico Lariano ha iniziato il campionato col botto. La squadra di mister Damiano Cavola ha ottenuto nell’ultimo turno il quinto successo (con un pareggio) su sei partite, grazie al rotondo 4-0 interno sul Pibe de Oro. “Abbiamo subito messo in discesa la partita sbloccando il risultato con il rigore di mio figlio Giacomo e poi raddoppiando quasi subito con Del Ferraro – dice il tecnico larianese – Nella ripresa abbiamo tenuto alta la concentrazione e siamo andati a bersaglio con Mastrella e Pirone. Il Pibe de Oro aveva un solo punto in classifica, ma spesso queste partite possono nascondere delle insidie soprattutto se non riesci a sbloccarle”. Cavola non è sorpreso dell’inizio di campionato dei suoi: “Dopo aver allenato qui per diverso tempo (anche in Promozione, ndr) avevo lasciato, ma alla fine sono tornato nel dicembre del 2018. Prima del blocco dei campionati in quel periodo facemmo sei vittorie, due pareggi e una sconfitta, mentre l’anno scorso abbiamo ottenuto tre vittorie di seguito prima della nuova interruzione, quindi non sono stupito di questo avvio. Ho un gruppo di ragazzi giovani che si allenano bene: il girone è molto difficile e ci sono tre squadre che partono per vincere ovvero lo Sporting San Cesareo, il Valle Martella e il Colonna con cui abbiamo pareggiato 1-1 all’esordio. Un risultato che ci andò un po’ stretto, ma si vedeva che di fronte avevamo una squadra che alla lunga può dire la sua. L’obiettivo dell’Atletico Lariano? Noi giochiamo per battere le più forti, poi tireremo le somme”. Domenica all’Abbafati arriva proprio lo Sporting San Cesareo, secondo a tre punti di distanza: “Troverò l’amico Paolo Lunardini sulla panchina avversaria e una squadra molto forte agonisticamente in campo, ma per i discorsi che facevo in precedenza loro hanno da perdere più di noi. Una gara tattica? Non credo, non vogliamo snaturarci e cercheremo di giocare per vincere come sempre, poi accetteremo ogni verdetto del campo. E’ la settima giornata e in ogni caso non è una sfida decisiva per il campionato, ma potrebbe essere importante per la nostra consapevolezza”. La chiusura di Cavola è sulle prospettive dell’Atletico Lariano a livello societario: “Questo è un club in grande e costante crescita, anno dopo anno. Basti vedere che movimento si sta creando nel settore giovanile agonistico e nella Scuola calcio. In questa società c’è un gruppo di amici che con grande passione sta facendo le cose seriamente e la recente collaborazione avviata con la Lodigiani per la formazione e la crescita degli allenatori ne è un’ulteriore dimostrazione”.