Atletico Lariano calcio, Fileni: “Da qui alla fine vogliamo giocarcela con tutti”

Lariano (Rm) – Un altro colpo vincente per l’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano. Il gruppo di Valter Fileni ha sconfitto nell’ultimo turno di campionato il Dreaming Football per 2-0 al termine di una gara di ottima qualità, come conferma lo stesso allenatore gialloverde: “E’ stata una delle migliori partite della stagione proprio per il livello di calcio espresso dalle due squadre. I miei ragazzi hanno fornito una splendida prestazione di squadra, realizzando le due reti decisive nel primo tempo con il classe 2009 Vendetta e con Gargiulo. Nel secondo tempo c’è stata qualche sofferenza in più, ma poi loro sono rimasti in dieci e a quel punto abbiamo gestito bene il risultato”. In questo momento la squadra di Fileni è al sesto posto del girone, a quattro punti dal Gaeta terzo e a nove dall’Anzio attuale capolista: “A inizio anno sarebbe stato un sogno occupare queste posizioni: non va mai dimenticato che siamo stati ripescati in extremis nella categoria regionale, ma tutto il gruppo ha lavorato per essere competitivo a questi livelli. Devo dire che tutta la società ha operato in modo straordinario: all’Atletico Lariano non esiste l’interesse di una singola categoria, ma il bene di tutte le formazioni agonistiche. Non è un caso che ci sia costante collaborazione tra i vari staff tecnici, come dimostra anche la rete di Vendetta nell’ultimo turno o i ragazzi che dal nostro gruppo salgono in Under 16 e così via per tutte le selezioni”. Per l’allenatore l’obiettivo dell’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano è abbastanza chiaro: “Da qui alla fine vogliamo giocare tutte le partite a testa alta e senza paura di nessun avversario perché siamo convinti che questi ragazzi possono giocarsela con tutti, come dimostrato anche dal recente k.o. di misura e a testa altissima proprio contro l’Anzio”. Nel prossimo turno il calendario propone ai ragazzi di Fileni un match molto importante: “Saremo di scena sul campo dell’Unipomezia che ha un punto in più di noi. Sarà una partita tosta, ma siamo consapevoli che facendo quello che sappiamo, usciremo dal campo a testa alta, al di là del risultato”.