Atletico Lariano calcio, Fileni: “Terzo posto sarebbe grande soddisfazione”

Lariano (Rm) – L’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano vuole togliersi un’ultima (grande) soddisfazione. I ragazzi di mister Valter Fileni, ormai salvi da diverse settimane, possono agganciare un terzo posto che sarebbe un risultato incredibile, pensando alle aspettative di inizio stagione. “Sarebbe un traguardo stupendo visto che questo gruppo è stato ripescato in extremis nella categoria regionale – dice l’allenatore – Invece i ragazzi hanno dimostrato di poter stare alla grande in questo campionato e hanno fatto un’annata eccezionale”. Nell’ultimo turno l’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano ha superato per 2-0 l’Hermada nel match giocato tra le mura amiche: “Nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla. Le motivazioni degli avversari, ancora in corsa per la salvezza, erano sicuramente alte e in generale l’Hermada è una squadra migliore della classifica che ha. All’intervallo ho dato un po’ una scossa ai ragazzi, spronandoli a dimostrare le loro qualità. Nella ripresa è stato decisivo l’ingresso di Santandrea, autore di una bella doppietta: lui è uno dei 2009 che stiamo coinvolgendo in questo finale di stagione dopo la vittoria del loro campionato. Dopo aver sbloccato il risultato, la partita è andata in discesa e ci siamo presi i tre punti”. Nel prossimo turno (in programma sabato pomeriggio) il gruppo di Fileni è atteso da un altro match interno con la Polisportiva Insieme Formia: “All’andata abbiamo pareggiato 0-0, ma non fu una prestazione brillante da parte nostra. Loro sono già salvi, ma noi abbiamo voglia di fare un altro risultato positivo per continuare a inseguire il terzo posto. Dopo avremo l’ultima partita ad Anzio e poi ci concentreremo sugli appuntamenti post-campionato”. Il più importante sarà la partecipazione al torneo internazionale che verrà organizzato proprio Lariano per la categoria Under 15 e per l’Under 14 e inizierà a giugno: “C’è voglia di onorare di quella manifestazione, poi penseremo al futuro. L’attuale Under 16 è in corsa per il titolo regionale, speriamo riesca a regalarlo alla società esattamente come fatto un anno fa con l’Under 15” conclude Fileni.