Atletico Lariano, Fileni: “Bella impresa con l’R11 Simonetta”

Lariano (Rm) – E’ stato un week-end di grandi soddisfazioni quello messo alle spalle dall’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano. I ragazzi di mister Valter Fileni nel match casalingo di domenica scorsa hanno regolato l’R11 Simonetta secondo della classe con un bel 4-2. “E’ stata davvero una grande prestazione – dice con comprensibile orgoglio l’allenatore dell’Atletico Lariano – Siamo entrati in campo con un certo “timore reverenziale” nei confronti dell’avversario e della sua classifica e loro sono andati in vantaggio di due reti, poi noi prima dell’intervallo abbiamo accorciato le distanze con un calcio di rigore di Gargiulo. All’intervallo ho detto ai ragazzi che tutta questa differenza non c’era e loro sono rientrati in campo con un grande spirito, dimostrando tutte le loro qualità che non sono poche: questo è un punto su cui sto provando a battere dall’inizio della stagione, i ragazzi devono credere fortemente nelle proprie capacità”. Il gol del 2-2 lo ha firmato ancora Gargiulo, poi una doppietta di Cervini ha consegnato il prestigioso successo ai castellani: “Un secondo tempo dominato, ma già in altre gare di questo inizio di stagione la squadra aveva sfoderato altre belle prestazioni, ad esempio nel match con l’Unipomezia”. Superata la “sbornia” del successo di domenica scorsa, il gruppo di Fileni è già proiettato sull’ultima gara ufficiale dell’anno. “Faremo visita al Gaeta che in questo momento ha due punti in più, ma sinceramente non so molto altro. Andiamo lì con la consapevolezza di far bene, ma l’obiettivo non cambia: al momento continuiamo a guardarci alle spalle e a pensare di raggiungere il prima possibile la salvezza, poi si vedrà col passare delle settimane se potremo cambiare programmi”. Dopo il match di Gaeta, Fileni dovrà anche ragionare sulle modalità di lavoro durante la sosta natalizia che è stata “allungata” dalle decisioni del comitato regionale: “Staremo fermi quasi un mese vista la cancellazione delle sfide programmate inizialmente per il 23 dicembre e per l’8 gennaio. Forse per quella domenica del nuovo anno avrei lasciato l’impegno di campionato, ma è stato deciso così e ci dobbiamo adeguare. Faremo delle amichevoli e poi parlerò col preparatore Giovanni Fiorini per studiare un richiamo dal punto di vista fisico” conclude l’allenatore.