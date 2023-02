Atletico Lariano calcio, Cedroni: “Vittoria col Nettuno pesante e meritata”

Lariano (Rm) – L’Under 14 provinciale dell’Atletico Lariano continua a volare in alto. I ragazzi di mister Emanuele Cedroni, terzi a un punto da Akkademy Aprilia e Real Latina (che però hanno giocato rispettivamente una e due gare in più dei gialloverdi) hanno sconfitto anche il Nettuno nell’ultimo turno di campionato: un match tirato, giocato al cospetto della quarta forza del girone che prima dello scontro diretto aveva un solo punto in meno dei castellani. “E’ stata una partita tosta – conferma Cedroni – Nel primo tempo abbiamo dominato dal punto di vista del gioco e siamo andati meritatamente in vantaggio con un gol di Vendetta su calcio di rigore. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo senza il giusto atteggiamento e gli avversari ne hanno approfittato per guadagnare campo, senza però riuscire a pareggiare. L’1-1 è arrivato comunque a metà frazione sugli sviluppi di un calcio di punizione e successivamente la partita è stata aperta, con occasioni da una parte e dall’altra. Nel finale, ancora su un calcio di punizione conquistato da Abbafati, lo stesso Vendetta ha siglato la sua personale doppietta e ci ha regalato il successo. Una vittoria che alla fine è meritata e sicuramente molto pesante in ottica classifica”. Anche perché l’Under 14 provinciale dell’Atletico Lariano è attesa da tre sfide in sette giorni a partire da domenica. “I tre punti conquistati con il Nettuno ci permettono di affrontare al meglio questo trittico – sottolinea Cedroni – Domenica giocheremo l’ultima partita del girone d’andata e faremo visita al Team Nuova Florida, che naviga nelle posizione di medio-bassa classifica, poi giovedì avremo il delicato recupero esterno sul campo del Cori Montilepini che è quinto, ma ha una gara in meno rispetto a noi, e infine saremo di scena a Cisterna contro una squadra fuori classifica. E’ vero che c’è l’intero girone di ritorno da giocare, ma queste partite possono assumere un significato molto importante per la nostra stagione”. L’allenatore è molto felice del comportamento dei suoi ragazzi: “Si allenano sempre con costanza anche in condizioni meteorologiche complicate, scendono in campo con la voglia di vincere e davvero non posso rimproverare loro nulla. Devono solo togliersi un po’ di paura di dosso e credere di più nelle loro qualità”.