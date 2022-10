Atletico Lariano calcio, Cavaterra: “Proveremo ad essere protagonisti pure quest’anno”

Lariano (Rm) – E’ tempo di esordio per l’Under 16 provinciale dell’Atletico Lariano, affidata (anche) quest’anno a Fabrizio Cavaterra. “Ho guidato questo gruppo già nella passata stagione di Under 15 provinciale in cui siamo arrivati secondi in campionato e abbiamo vinto la Coppa Latina dando la possibilità al nostro club di essere ripescato nella categoria regionale – dice l’allenatore – L’ossatura è rimasta la stessa e ovviamente è stato inserito qualche altro elemento interessante. Abbiamo salutato il centrale difensivo Prosperi che ha fatto il salto in Elite e altri suoi compagni avrebbero potuto fare scelte di questo tipo, ma le famiglie assieme alla società hanno concordato di rimanere un altro anno nell’Atletico Lariano per continuare il percorso di crescita”. Le risposte arrivate dal pre-campionato sono state confortanti: “Abbiamo vinto i tre test disputati con Rocca Priora, Valmontone e Cavese, tra l’altro affrontando anche squadre che militeranno nei regionali, e sono arrivate buone risposte. E’ presto per dire dove arriveremo perché nel nostro girone sono state inserite alcune avversarie che non conosciamo bene, però la voglia e la fiducia di fare un’annata importante c’è. I ragazzi sono molto motivati e conoscono bene il sistema di gioco”. Si comincia dal match casalingo di domenica contro il Real Cassino: “E’ una di quelle squadre che non erano presenti nel nostro girone lo scorso anno e che, come noi, ha guadagnato il titolo regionale. Che debutto mi aspetto? La squadra sta bene ed è motivata, vogliamo cominciare nel modo giusto”. La sintonia tra Cavaterra e il club è su alti livelli: “E’ il mio secondo anno all’Atletico Lariano e ho trovato un ambiente molto positivo. La società ci lascia lavorare serenamente con l’obiettivo di far crescere i ragazzi e al tempo stesso disputare buoni campionati, come è accaduto nella passata stagione a tutte le categorie dell’agonistica” conclude Cavaterra.