Atletico Lariano calcio, Fileni non si nasconde: “Dobbiamo vincere il campionato”

Lariano (Rm) – A punteggio pieno. L’Under 16 provinciale dell’Atletico Lariano ha cominciato il campionato a ritmo sostenuto. La squadra di Valter Fileni ha conquistato tre vittorie in altrettante partite, l’ultima delle quali con un rotondo 4-1 sul difficile campo della Pro Calcio Cecchina: “In estate avevamo fatto un’amichevole con loro e avevamo perso 3-2 – ricorda Fileni – In generale allestiscono sempre delle squadre ostiche e dunque la partita presentava delle difficoltà. I nostri ragazzi hanno avuto una crescita impressionante da quando, oltre due anni fa, li ho presi in carico. A Cecchina siamo andati in vantaggio con un gol di Urbinati, poi hanno pareggiato i padroni di casa e a quel punto, visto che stavamo un po’ soffrendo su alcune situazioni, ho fatto una sostituzione e un cambio di modulo passando al 4-3-3. La svolta c’è stata subito, tanto che il primo tempo lo abbiamo concluso sul 3-1 a nostro favore grazie alla doppietta di Cervini. Poi nella ripresa abbiamo gestito bene e calato il poker con Pappalardo”. L’allenatore non usa giri di parole per far capire qual è l’obiettivo dell’Under 16 provinciale dell’Atletico Lariano: “Quest’anno dobbiamo solo vincere il campionato, qualsiasi altro risultato sarebbe una sconfitta. Veniamo da un campionato regionale terminato al quarto posto, per fortuna siamo riusciti a mantenere il gruppo compatto senza perdere ragazzi e sono pure arrivati quattro nuovi innesti. Insomma ci sono tutte le condizioni per fare bene e arrivare davanti a tutti”. Nel prossimo turno c’è il match interno con la Spes Mundial: “Non conosco gli avversari, so solo che hanno collezionato tre punti in quattro partite. Comunque vogliamo vincere e continuare la nostra corsa. Le avversarie? Probabilmente la più pericolosa è la Polisportiva Ciampino, ma come detto i nostri ragazzi hanno tutto per vincere questo campionato”. Fileni, che da dieci anni è all’Atletico Lariano, spende ancora parole di elogio per questo gruppo: “Probabilmente è quello che è migliorato di più tra le squadre che ho allenato in questo club. E’ il mio terzo anno con loro e questi ragazzi sono cresciuti tantissimo. Qualche tempo fa ho allenato un gruppo 2006 forte, ma partiva da una base migliore, mentre questo è migliorato tanto nel tempo e ora deve raccogliere i frutti”.