Atletico Lariano calcio, Bastianelli: “Gruppo pronto per il salto nell’agonismo”

Lariano (Rm) – Stanno per affrontare il delicato salto dalla Scuola calcio all’agonistica. Gli Esordienti 2010 dell’Atletico Lariano sono pronti a sbarcare “nei campionati veri” e lo faranno sempre assieme all’attuale mister Daniele Bastianelli. “Con la società avevamo già pensato a un progetto (almeno) biennale su questo gruppo proprio per guidarlo verso l’agonismo. La difficoltà maggiore riguarderà il confronto con un “campionato vero”, a maggior ragione pensando che giocheremo nella categoria regionale conquistata quest’anno dai 2009 con un’annata strepitosa. Nel complesso mi ritengo soddisfatto del percorso dei miei ragazzi: inizialmente c’era una scarsa attitudine al sacrificio, ma nel corso dei mesi c’è stata una crescita graduale e costante e oggi i ragazzi hanno cominciato ad apprendere non solo alcune nozioni tecniche e tattiche, ma hanno assorbito una mentalità più “agonistica” e questo è motivo di grande soddisfazione”. In estate ci sarà da sistemare qualcosa per farsi trovare pronti all’impatto con la categoria Under 14 regionale: “A livello numerico la rosa è abbastanza profonda, ma servono alcuni innesti di qualità per affrontare quel tipo di campionato e cercare di ottenere l’obiettivo della salvezza”. Bastianelli traccia un piccolo bilancio della sua prima stagione all’Atletico Lariano: “Sono felice della scelta fatta: cercavo un ambiente sereno dove si potesse lavorare bene e qui l’ho trovato, rinunciando anche a qualche opzione importante. Ma mi piace il modo di vivere il calcio che c’è in questa società”. La stagione degli Esordienti 2010 dell’Atletico Lariano non è finita: “Il 2, 3 e 4 giugno saremo a Vasto (in Abruzzo) per un torneo e successivamente ne faremo un altro organizzato dal Santi Pietro e Paolo, in provincia di Latina. Entrambe le competizioni le giocheremo a nove, ma stiamo già facendo qualche test di allenamento a undici che ci ha fornito delle buone indicazioni in vista della prossima stagione” conclude Bastianelli.