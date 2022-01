Il Villa Adriana passa a Colleferro, battuto l'Atletico 2 a 0

Il Villa Adriana vince la sua prima partita del 2022, battendo in trasferta l'Atletico Colleferro per due a zero nella partita valida per la 14esima giornata del Girone D.

La partita

Il Villa Adriana sblocca la partita al decimo minuto con Alessio Grosso. Il regista dei coccodrilli porta in vantaggio i suoi con un gran tiro da fuori area che si spegne all'angolino basso alla sinistra del portiere non può nulla. Il gol della sicurezza invece lo firma il centravanti degli ospiti, Simone Bonini. L'attaccante riceve il pallone da De Propris, dribbla il portiere e deposito in rete il pallone del due a zero finale.

La classifica

Il Villa con questa vittoria sale a 26 punti al terzo posto momentaneo della classifica del Girone D, sfruttando il rinvio di tante partite. Atletico Colleferro fermo a 5 punti, penultimo.