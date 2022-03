Atletico Colleferro-Vicovaro 0-5: manita per i ragazzi di Lillo

Il Vicovaro batte in trasferta l'Atletico Colleferro con un netto cinque a zero nella ventunesima giornata del Girone D.

La partita

La prima occasione della paritta è per il Colleferro sugli sviluppi di calcio d'angolo trova una bella torsione sul primo palo ma Quattrotto salva tutto. Su calcio piazzato ancora i rossoneri pericolosi stavolta Quattrotto deve compiere un altro miracolo per evitare l'autogol. Scampato il pericolo il Vicovaro passa in vantaggio con un tiro fulminante da fuori area di Copponi che si spegne sotto la traversa. Nella ripresa il Vicovaro dilaga. Langiotti servito in profondità si inserisce in area di rigore e di controbalzo col mancino batte il portiere. Crisafulli poi entra in scena in maniera negativa. Il portiere del Vicovaro prima regala a Timperi il pallone del tre a zero poi sventato poi travolge lo stesso esterno arancioverde in area e per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va Cecchini, ma Crisafulli si riscatta in parte parando il rigore. Poco dopo per proteste viene espulso (doppio giallo) Maselli capitano del Colleferro. Due calci d'angolo e il Vicovaro prende il largo: prima con Timperi apostato sul secondo palo e poi con un colpo di testa di Di Marco. Nel finale doppietta di Copponi con un tap-in facile sottoporta.

La classifica

Con questo successo il Vicovaro resta terzo in classifica a -2 dalla vetta. Atletico Colleferro ultimo con 5 punti.