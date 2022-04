Atletico Acilia-DuepigrecoRoma 0-1: Dipilato decisivo

Nella venticinquesima giornata del Girone C del campionato Promozione la DuepigrecoRoma di misura per uno a zero supera in trasferta l'Atletico Acilia.

La partita

La sfida è molto equilibrata nel primo tempo dove non ci sono grandi occasioni ed emozioni. Nella ripresa sale sugli scudi Antonelli. Il portiere ospite compie un grandissimo intervento e tiene a galla i suoi che poi al 67esimo trovano la rete della vittoria. Il gol da tre punti lo segna Dipilato abile a sfruttare un bel cross dalla sinistra di Germoni.

La classifica

Questa vittoria proietta la DuepigrecoRoma al quarto posto della classifica con 45 punti. Atletico Acilia fermo a quota 29.