Cinquina dell'Atletico Acilia al Morandi

L'Atletico Acilia trionfa con un secco cinque a zero in casa del Morandi nella settima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La partita vede un dominio totale dell'Atletico Acilia che sblocca la partita con Morganti e raddoppio con Leonardi. Il protagonsita assoluto di giornata è però Emanuele Sbrega autore di una tripletta.

La classifica

Successo importante per l'Atletico Acilia nello scontro salvezza contro il Morandi. L'Atletico ora sale quota 8 punti staccando proprio di tre lunghezze il Morandi.