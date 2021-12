Atalanta-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 18 dicembre alle ore 15:00 la Roma scenderà in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta per l’anticipo del sabato della 18esima giornata di Serie A.

Atalanta-Roma, le ultime di formazione

Mourinho per la partita contro L’Atalanta torna ad avere a disposizione Zaniolo e Mancini che avevano saltato la sfida contro lo Spezia per squalifica. Entrambi scenderanno in campo dal primo minuto. A completare la difesa giallorossa ci saranno Smalling e Ibanez come confermato da Mou in conferenza stampa. I due erano in dubbio dopo la sfida contro lo Spezia. La partita contro i liguri toglie dai giochi Felix Afena-Gyan che espulso non sarà a Bergamo. In attacco ci sarà Abraham con Zaniolo. Nessuna novità a centrocampo dove troveranno spazio Veretout, Cristante e Mkhitaryan così come sugli esterni dove agiranno Karsdorp e il recuperato Vina.

Gasperini recupera Malinovskyi dopo la squalifica. L’ucraino giocherà sulla trequarti con Pasalic a supporto di Zapata. Dopo il turnover torna Freuler a centrocampo. Gli unici dubbi nell'Atalanta riguardano l'esterno col ballottaggio fra Hateboer e Maehle (col danese favorito) e il terzo difensore fra Djimsiti e Demiral, con il turco in leggero vantaggio.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Toloi, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Atalanta-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Atalanta e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati Dazn potranno guardare la sfida sulla smart tv tramite app oppure collegare il proprio televisore a console di gioco quali XBox o Playstation 4/5. In alternativa bisognerà collegarsi tramite TIMVISION BOX, o Google Chromecast e Amazon Fire Stick. Infine l'alternativa per guardare la sfida fra Mourinho e Gasperini, è quella di scaricare l'app su dispositivi mobili quali smartphone, pc e tablet.