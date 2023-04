Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Lunedì 24 aprile alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo la Roma sfida l'Atalanta per la trentunesima giornata di Serie A. I giallorossi dopo essersi qualificati alle semifinali di Europa League (prossima avversario il Bayer Leverkusen) sono chiamati a rispondere alle vittorie delle milanesi per difendere il posto in Champions League. Roma attualmente quarta con 56 punti, Atalanta settima con 49. All'andata la partita terminò con la vittoria (0-1) dei nerazzurri di Bergamo.

Atalanta-Roma, le ultime di formazione

Mourinho cambierà qualcosa dopo i 120 minuti di Europa League contro il Feyenoord. In difesa sicuramente assente Smalling vittima di una lesione al flessore. Al posto dell'inglese torna fra i titolari Ibanez insieme a Mancini e Llorente davanti a Rui Patricio. A centrocampo vittima di infortunio anche Wijnaldum. Sicuro titolare Cristante mentre può rifiatare Matic, con Bove pronto a sostituirlo. Sugli esterni Celik e Zalewski indiziati per partire dal 1', Spinazzola dalla panchina. Sulla trequarti agirà Pellegrini che sta vivendo un ottimo momento e Solbakken con Dybala preservato e pronto ad aituare la squadra a gara in corsa. In attacco Abraham è in vantaggio su Belotti.

In casa Atalanta in dubbio la presenza di Pasalic. Gasperini pensa all'attacco pesante formato da Zapata e Hojlund. In porta ancora Sportiello in vantaggio su Musso.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Zapata, Hojlund. All.: Gasperini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All.: Mourinho

Atalanta-Roma, dove vederla

La partita fra Atalanta e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.