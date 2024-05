Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 12 maggio alle ore 20:45 la Roma scende in campo a Bergamo contro l’Atalanta per la partita valida per la 36esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano a quello che è proprio uno spareggio per qualificarsi alla prossima Champions League dopo essere stati eliminati dal Bayer Leverkusen in Europa League.

Atalanta-Roma, le ultime di formazione

De Rossi ancora col dubbio Dybala. La Joya non è scesa in campo nelle semifinali di Europa League e va verso il forfait anche contro i bergamaschi. Al suo posto è pronto Baldanzi per completare il tridente con Lukaku ed El Shaarawy. In mezzo al campo ci sarà Cristante, che ha evitato la squalifica, con Paredes e Pellegrini. In difesa confermato Mancini con N’Dicka, terzini Kristensen e Angelino. In porta Svilar.

Turnover dei ragazzi di Gasperini che hanno conquistato la finale di Europa League e che disputeranno la finale di Coppa Italia la settimana prossima. Ci sarà il romano Scamacca in attacco. In porta torna titolare Carnesecchi. Non ci sarà Kolasinac infortunato.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Atalanta-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Atalanta e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire la sfida fra De Rossi e Allegri collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.