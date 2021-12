Atalanta-Roma 1-4 | Mourinho cala il poker a casa di Gasperini. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma sbanca il Gewiss Stadium di Bergamo battendo per 4 a 1 l'Atalanta. Prova strepitosa degli uomini di Mourinho che mostrano i muscoli e rendono piccoli i nerazzurri bergamaschi. I giallorossi sono perfetti sin dai primi minuti, vanno avanti di due gol, subiscono la rete che accorcia le distanze (sfortunata autorete di Cristante) ma nella ripresa dilagano. Mourinho prepara la partita in maniera superba, con la squadra compatta dietro che non conede profondità agli attaccanti atalantini e che poi è pronta ad innescare in contropiede il tandem Abraham-Zaniolo che con tanto campo a disposizione fanno malissimo ai difensori bergamaschi. Zaniolo torna in gol dopo 515 giorni, Abraham segna una doppietta ma il migliore in campo è Smalling. L'ex Manchester United gioca la sua miglior partita con la Roma bruciando e annullando in maniera netta ed evidente Zapata. Super Roma che adesso guarda al futuro in maniera diversa.

Atalanta-Roma, la cronaca della partita

Roma immediatamente in vantaggio al primo minuto. Uno due fra Abraham e Zaniolo (di tacco), con l’inglese che vince un rimpallo e poi batte Musso con un pallonetto in contrasto su Hateboer. Rui Patricio è super a deviare in angolo un tiro perfetto di Djimsiti. Al 27esimo Zaniolo trova il raddoppio e il suo primo gol in campionato. Il numero 22 da il via all’azione col tacco, poi riceve da Veretout e supera Djimsiti battendo Musso col suo sinistro. Nella ripresa Rui Patricio tiene ancora a galla la Roma con un super intervento su Malinovskyi. Al 72esimo i giallorossi alzano la testa e trovano il terzo gol con Smalling, il migliore in campo, ancora su assist di Veretout. All’82esimo la Roma cala il poker con Abraham che batte Musso dopo un tiro ribattuto di Veretout.

Tabellino e pagelle

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 5, Palomino 5, Djimsiti 4,5 (dal 34’ Muriel 6,5); Hateboer 5,5 (dal 78’ Zappacosta s.v.), Freuler 5,5, De Roon 5, Pezzella 5,5 (dal 79’ Maehle s.v.); Pasalic 5,5 (dal 65’ Miranchuk 5,5), Ilicic 5,5 (dal 46’ Malinovskyi 6); Zapata 4,5. All.: Gasperini 5.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 7; Mancini 6,5, Smalling 8, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5, Cristante 5,5, Veretout 7 (dal 91’ Kumbulla s.v.), Mkhitaryan 6 (dall’88’ Calafiori s.v.), Vina 6,5; Abraham 7,5 (dal 91’ Bove s.v.), Zaniolo 7 (dal 70’ Shomurodov 6,5). All.: Mourinho 8.

Marcatori: 45’+1 Cristante (AG); 1’, 82’ Abraham (R), 27’ Zaniolo (R), 72’ Smalling (R)

Ammoniti: De Roon (A); Zaniolo (R), Ibanez (R), Mancini (R)

Arbitro: Irrati

I top e flop giallorossi

Smalling 8: Prova strepitosa del difensore di Mourinho. Annulla completamente Zapata, non fa vedere palla al colombiano e segna il terzo gol che vuol dire sicurezza.

Zaniolo 7: Torna al gol dopo 515 giorni, il primo in campionato. Ma prima dà il via al gol di Abraham. Esce coi crampi. Ritrovato.

Veretout 7: Partita maiuscola del francese. Due assist, molta quantità e tantissima qualità. Grande prova del 17 romanista.

Cristante 5,5: Insufficiente soltanto per lo sfortunato autogol.