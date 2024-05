Atalanta-Roma 2-1: De Rossi travolto, la Champions è un miraggio

La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta nello scontro diretto per la qualificazione alla Champions League. La squadra di De Rossi viene travolta nel palleggio, nel ritmo, mentalmente e fisicamente dalla Dea, con Gasperini che domina l'incontro. L'Atalanta attacca in massa una Roma indifesa e solo l'imprecisione evita un passivo pesante. Pellegrini su rigore rianima una squadra che risponde solo per nervi ed orgoglio e poco altro. Ora la qualificazione alla prossima Champions League è più che compromessa.

Tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson (dall’88’ Miranchuk), Pasalic (dal 75’ Scalvini), Ruggeri (dal 58’ Zappacosta); Koopmeiners; De Ketelaere (dal 68’ Lookman), Scamacca (dal 58’ Toure). All.: Gasperini

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen (dall’86’ Costa), Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante (dall’86’ Azmoun), Paredes (dal 46’ Abraham), Pellegrini; Baldanzi (dal 46’ Bove), Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Marcatori: 18’, 20 De Ketelaere (A); 66’ Pellegrini (R)

Ammoniti: Koopmeiners (A); N’Dicka (R)

Arbitro: Guida

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 6,5: Mette le pezze quando può. Evita un passivo più pesante anche aiutato dai pali.

Kristensen 5: L’Atalanta attacca dalla sua parte e passa sempre e con facilità. (dall’88’ Costa s.v.)

Mancini 4: Non prende mai Scamacca e De Ketalaere e si fa beffare troppo facilmente dall’attaccante belga in occasione del primo gol dell’Atalanta. Non bene nemmeno sul secondo e in tutta la partita. Serata da dimenticare per il 23 giallorosso.

N’Dicka 5,5: Il meno peggio della difesa romanista.

Angelino 5: Male in difesa, impreciso nei cross. Non una novità.

Cristante 5: In totale apnea sul ritmo dei bergamaschi. (dall’86’ Azmoun s.v.)

Paredes 5,5: Non al meglio della condizione, non riesce a gestire il pallone e si vede perché la Roma viene travolta dai nerazzurri. (dal 46’ Abraham 5,5: Si impegna ma è spesso frettoloso. Fortunato nel trovare il penalty dopo aver fallito un altro gol da zero metri).

Pellegrini 6: Prima del rigore è un fantasma. Poi il suo gol rianima la Roma e sui suoi piedi c’è il pallone del pareggio ma disinnescato da Carnesecchi.

Baldanzi 5: Totalmente fuori dalla partita, De Rossi lo tira fuori all’intervallo. (dal 46’ Bove 6: Lotta al suo solito).

Lukaku 5: Qualche sponda nel finale ma non basta a salvare un’altra prestazione molto deludente in un big match.

El Shaarawy 6: Uno degli ultimi a mollare.

All. De Rossi 4: Una delle notti peggiori da quando allena la Roma. La squadra è presa letteralmente a pallonate per quasi un’ora di gioco e deve ringraziare la mira degli avversari che ha evitato un passivo molto pesante. Nel finale reazione più di nervi che altro. Giallorossi sotto nel palleggio, nel ritmo e fisicamente sovrastati. Per la giocare la prossima Champions League serve più di un miracolo.