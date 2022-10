Atalanta-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 23 ottobre alle ore 18:00 la Lazio affronterà al Gewiss Stadium l'Atalanta, partita valida per l'undicesima giornata di Serie A. Altro match d'alta classifica per gli uomini di Sarri che cercano l'aggancio alla Dea visto che i biancocelesti navigano a quota 21 punti, mentre gli orobici sono a 24. Nella Lazio mancherà per infortunio il capitano e bomber Ciro Immobile.

Atalanta-Lazio, le ultime di formazione

Sarri dovrà ovviare all'assenza di Ciro Immobile che tornerà soltanto nel 2023. Senza il proprio capitano, nella Lazio agirà prima punta Felipe Anderson con Pedro e Zaccagni a completare il tridente leggero. A centrocampo conferme per Cataldi e Milinkovic-Savic, mentre nel consueto ballottaggio fra Luis Alberto e Vecino, stavolta è in vantaggio lo spagnolo. In difesa Lazzari e Marusic sugli esterni, mentre al centro insieme a Romagnoli torna Patric. In porta il solito Provedel.

Nell'Atalanta Gasperini recupera Zapata. L'attaccante colombiano però partirà dalla panchina, mentre dal 1' guideranno l'attacco bergamasco Muriel e Lookman. Ancora indisponibili Toloi e Musso.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel. All.: Gasperini

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Atalanta-Lazio, dove vederla

La partita fra Atalanta e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati Dazn per vedere la sfida del Gewiss Stadium dovranno collegarsi tramite app alla propria smart tv oppure collegare al televisore una console Playstation o XBox, un TIMVISION Box, un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick. In alternativa si potrà guardare la sfida fra Gasperini e Sarri in streaming su dispositivi mobili quali pc, tablet, smartphone tramite app o sito Dazn.