Atalanta-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 4 febbraio alle ore 18:00 la Lazio scenderà in campo a Bergamo contro l’Atalanta per la ventireesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il deludente mercato con l’accordo per Kent saltato sul gong, la squadra di Sarri cerca punti nello scontro diretto per il quarto posto.

Atalanta-Lazio, le ultime di formazione

Brutte notizie per Maurizio Sarri che non recupera Patric e Zaccagni. L’attaccante ha un problema all’alluce rimediato contro l’Udinese ma per non lasciare la squadra ha peggiorato le sue condizioni giocando contro Roma e Lecce. Al suo posto nel tridente ci sarà Isaksen con Felipe Anderson a sinistra, e con Immobile al centro dell’attacco. Panchina per Castellanos. In mezzo al campo mancherà per squalifica Cataldi, e allora avanti con i titolarissimi Rovella, Luis Alberto e Guendouzi. In difesa con Romagnoli ci sarà Gila, terzini agiranno Marusic e Lazzari. In porta il solito Provedel.

Per la Dea senza Lookman impegnato in Coppa d’Africa, a guidare l’attacco di sarà Scamacca supportato da De Ketelaere. Gasperini spera nel recupero in extremis di Koopmeiners sulla trequarti, in caso di forfait dell’olandese pronto Pasalic.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Atalanta-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Atalanta e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.