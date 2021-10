Atalanta-Lazio, i precedenti della partita

La Lazio aprirà l’undicesima giornata di Serie A scendendo in campo contro l’Atalanta. Alle 15:00 di sabato 30 ottobre, infatti la squadra di Sarri giocherà al Gewiss Stadium contro gli orobici di Gasperini, per quello che è uno scontro diretto per un posto in Champions League. L’Atalanta si trova al quinto posto della classifica con 18 punti, uno di vantaggio sulla Lazio (17). Entrambe le squadre hanno conquistato i tre punti nel turno infrasettimanale: l’Atalanta ha battuto per 3 a 1 la Sampdoria, mentre alla Lazio è bastato un lampo di Pedro per superare la Fiorentina.

I precedenti

In Serie A a Bergamo il bilancio è nettamente a favore dei nerazzurri. La squadra di Gasperini in 53 incontri si è imposta per ben 22 volte. Stesso numero dei pareggi. La Lazio in trasferta contro l’Atalanta ha conquistato soltanto 9 successi. Anche a livello di marcature c’è un’enorme differenza. I bergamaschi fra le mura amiche hanno siglato ben 74 reti, i biancocelesti 46.

Gli ultimi incontri

L’ultimo precedente fra le due squadre a Bergamo, ha visto la Lazio vincere per tre a uno. Le reti laziali sono state firmate da Marusic, Correa e di Muriqi nel finale. La stagione precedente la sfida si è giocata senza pubblico, vista la ripresa nel periodo Covid. L’Atalanta in quell’occasione si impose per 3 a 2 rimontando il doppio vantaggio iniziale laziale, targato Milinkovic-Savic e autogol di De Roon. A Bergamo il segno X manca dalla stagione 2017/2018. Allora la partita terminò 3 a 3 con le firme laziali di Marusic, Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Lazio-Atalanta e la Coppa

Nel 2019, Lazio-Atalanta è stata la finale di Coppa Italia. In quell'occasione ad alzare il trofeo fu la squadra capitolina che si impose per due a zero. I marcatori dell'incontro furono Milinkovic-Savic e Joaquin Correa.