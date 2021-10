Atalanta-Lazio 1-1 LIVE , Inizia la ripresa, ci prova Freuler dalla distanza

Squadra in casa

Squadra in casa Atalanta

Benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Lazio partita d'apertura dell'undicesima giornata di Serie A.

50' Freuler dal limite dell'area trova la porta, ma Reina para

50' Cross di Milinkovic-Savic dalla trequarti ma sul secondo palo non c'è nessun compagno

46' INIZIO IL SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo sul risultato di 1 a 1. Duvan Zapata pareggia il gol di Pedro, all'ultima azione della prima frazione di gioco i conti

45'+1 Gool dell'Atalanta! I bergamaschi trovano il pareggio allo scadere del primo tempo. Il colombiano supera di forza Marusic e incrocia sul secondo palo battendo Reina

42' Scintille fra Luis Alberto e Freuler dopo un contrasto. L'arbitro richiama i due calciatori soltanto verbalmente

41' Grande aggancio in area di Zapata che supera Marusic, ma Acerbi ruba il pallone al colombiano

34' Ammonito Luiz Felipe che ha fermato il contropiede bergamasco di Zappacosta

34' Primo calcio d'angolo conquistato dalla Lazio

28' Buca l'intervento Marusic su cross di Koopmeiners, ma Ilicic dentro l'area di rigore non controlla il pallone

27' Zappacosta mette un pallone pericolo si mezzo ma Milinkovic allontana

18' GOOL DELLA LAZIO! La Lazio passa in vantaggio con Pedro! Cataldi lancia in profondità di prima Immobile. Sul tiro del capitano biancoceleste salva tutto Musso ma sulla ribattuta arriva Pedro che trova il gol del vantaggio!

15' L'arbitro Guida ferma il gioco per un colpo alla testa subito da De Roon

10' Dal calcio d'angolo Demiral salta più in alto di tutti, ma il turco di testa non trova la porta di Reina

9' Gicoata fantastica di Ilicic per Zapata. Il colombiano scambia con Maelhe dentro l'area, ma viene chiuso da Milinkovic al momento del tiro

7' Pressing altissimo della Lazio con Acerbi che spazza un traversone di Zapata. In contropiede Milinkovic sbaglia l'ultimo passaggio per Felipe Anderson

1' INIZIA LA PARTITA

- La Lazio arriva alla partita del Gewiss Stadium dopo la vittoria nel turno infrasettimanale per uno a zero contro la Fiorentina. In classifica la Lazio è al sesto posto a quota a 17 punti, a meno uno proprio dall'Atalanta.

- Nella scorsa stagione la Lazio si impose a Bergamo per 3 a 1 grazie alle reti di Marusic, Correa e Muriqi. In totale, i biancocelesti hanno vinto in casa dell'Atalanta soltanto 9 volte.

- Il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic quando vede l'Atalanta si scatena. In 12 incontri contro i nerazzurri il serbo ha messo a segno 5 gol e 2 assist.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Ilicic, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Sarri.