Atalanta-Lazio: ecco l'arbitro della partita

Atalanta-Lazio in programma sabato 30 ottobre alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo sarà arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Atalanta-Lazio, la squadra arbitrale

Il fischietto campano sarò coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Vuolo. Il quarto uomo della partita sarà Manganiello, mentre al Var e all'Avar ci saranno Aureliano e Bottegoni.

Guida, i precedenti con la Lazio

In Serie A sono 20 i precedenti fra la Lazio e l'arbitro Guida. Col fischietto campano i biancocelesti hanno vinto ottp volte, pareggiato cinque e perso sette volte. L'ultimo precedente risale a questa stagione nel Derby della Capitale vinto dalla Lazio per 3 a 2 con la rete dell'ex romanista Pedro. In passat, stagione 2015/2016, Guida arbitrò una sfida fra Lazio e Atalanta, allo Stadio Olimpico. In quell'occasione la partita terminò terminata 2 a 0 per i capitolini.