Atalanta-Lazio 0-2: Sarri sbanca Bergamo. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio sbanca il Gewiss Stadium battendo l'Atalanta per due a zero. Grandissima partita degli uomini di Sarri che senza Immobile metto in campo una super prestazione. I biancocelesti col tridente leggero Felipe Anderson-Zaccagni-Pedro mettono in continua difficoltà la difesa bergamasca. Quello che più impressiona è però la solidità difensiva della Lazio che contro la squadra di Gasperini non rischia mai nulla. I capitolini con questa vittoria salgono a quota 24 punti raggiungendo proprio l'Atalanta.

Atalanta-Lazio, la cronaca

Al 10mo la Lazio passa in vantaggio con Zaccagni. Il numero 20 biancoceleste arriva sul secondo palo e trasforma in rete un cross rasoterra di Pedro. Poco dopo i biancocelesti sfiorano il raddoppio con Vecino ma il tiro dell’uruguaiano esce di poco a lato. Al 44esimo altra occasione Lazio sempre con l’ex Inter, che servito da Milinkovic stoppa e calcia da buona posizione senza però trovare la porta. Al 50esimo gran conclusione dalla distanza di Marusic che Sportiello sventa in corner. Al 52esimo la Lazio raddoppia con Felipe Anderson. Marusic scappa via sulla sinistra e mette al centro per Felipe Anderson, il brasiliano rientra sul destro e batte Sportiello. Al 57esimo il portiere della Dea si supera su un destro piazzato di Zaccagni. Al 90esimo Hysaj va in azione personale trovando però la parata di Sportiello. Subito dopo Muriel viene espulso per dobbio giallo

Tabellino e pagelle

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6,5; Okoli 5 (dal 46’ Dijmsit 6i), Demiral 6, Scalvin 5,5i; Hateboer 5, Koopmeiners 5, De Roon 5,5 (dal 75’ Ederson s.v.), Soppy 5 (dal 64’ Maehle 6); Pasalic 5 (dal 46’ Malinovskyi 5,5); Lookman 5,5 (dal 71’ Zapata 5,5), Muriel 4. All.: Gasperini 5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5 (dal 77’ Hysaj 6), Casale 6,5, Romagnoli 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6, Cataldi 6,5 ( dal 70' Basic 6), Vecino 6,5, Pedro 6,5 (dall’84’ Cancellieri s.v.), Felipe Anderson 7,5, Zaccagni 7. All.: Sarri 8

Marcatori: 10’ Zaccagni (L), 52’ Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Okoli (A), Soppy (A); Cataldi (L), Milinkovic-Savic (L)

Espulsi: Muriel (A)

Arbitro: Abisso

I top e flop biancocelesti

Felipe Anderson 7,5: Buona partita da falso nueve condita dal gol della sicurezza. Propizia pure il rosso di Muriel

Zaccagni 7: Periodo super per il 20 laziale protagonista dell'ennesima ottima prestazione.

Pedro 6,5: Ottima partita dello spagnolo sempre propositivo. Serve a Zaccagni il pallone che sblocca la partita.

Casale 6,5: Un muro l'ex Verona che annulla l'attacco bergamasco.