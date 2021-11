AS Roma: Zaniolo brilla nel nuovo ruolo. È l'attaccante che mancava a Mourinho

"Ha giocato benissimo". Parla così Mourinho di Nicolò Zaniolo che in Roma-Zorya, partita terminata quattro a zero per i giallorossi, è stato il migliore in campo. Il numero 22 giallorosso ha giocato al posto di Shomurodov in supporto ad Abraham lasciando il terreno di gioco con una standing ovation.

Nuovo ruolo per Zaniolo

Dopo la vittoria contro il Genoa, con Zaniolo in panchina per novanta minuti, Mourinho ha parlato del calciatore vedendolo come un attaccante che necessita di spazio dove correre. Il portoghese aveva dunque da tempo individuato un nuovo ruolo per Zaniolo che in questa stagione, esclusa qualche eccezione (vedi derby), ha fatto fatica da esterno nel 4-2-3-1.

Zaniolo contro lo Zorya, formazione non irresistibile, ha fornito la sua miglior prestazione stagionale. Da seconda punta il classe 1999 ha giocato sia per i compagni servendo almeno tre assist importanti (sfruttato solo uno da Abraham sul 3 a 0) e cercando spesso la via del gol trovata nel momentaneo 2 a 0. In tandem con Abraham, Zaniolo ha svariato molto sul fronte offensivo giallorosso trovandosi a volte sul centrodestra, a volte sul centrosinistra o in verticale con il centravanti inglese. Il vantaggio in questa nuova posizione lo si avverte soprattutto in fase difensiva. Infatti col nuovo ruolo, Mourinho evita a Zaniolo i lunghi e profondi ripiegamenti sulla fascia lasciando al giocatore l'energia per i suoi strappi di pura forza in ripartenza. Chi ha beneficiato della nuova posizione di Zaniolo è anche Abraham. L'ex Chelsea si è trovato così più vicino alla porta e dentro l'area di rigore, ha segnato due gol (ne ha sbagliato almeno altri tre, ndr) e ha trovato un compagno di reparto con cui dialogare più facilmente.

Al termine della gara Zaniolo ha lamentato un problema fisico ma non grave tanto che Mourinho pensa di riproporlo, da titolare, contro il Torino domenica 28 novembre, sempre al fianco di Abraham.

Questo nuovo ruolo ha mostrato tutte le potenzialità di Zaniolo che tanto sono mancate alla Roma e potrebbe aprire un nuovo futuro per il classe '99 anche in chiave Nazionale.