Da Renato Sanches a Dybala: i top e flop di Tiago Pinto

L’avventura di Tiago Pinto alla Roma è teoricamente e ufficialmente conclusa ma non tecnicamente. Infatti il gm portoghese lascerà, dopo tre anni, Trigoria al termine di questa complicata sessione di mercato in cui cercherà con i suoi ultimi colpi di rafforzare la rosa di Mourinho. Un triennio per l’ex Benfica fatto di colpi sensazionali e flop clamorosi.

Il bilancio

I tre anni della gestione di Tiago Pinto si chiudono con un segno positivo riguardo la differenza fra entrate e uscite. Il portoghese ha speso un totale di 149,05 milioni di euro e incassando 165,57 milioni di euro. Nella spesa rientrano anche i riscatti esercitati di operazioni in prestito non avviati da lui, ad esempio Kumbulla. Dei 23 giocatori portati a Trigoria dall’ex Benfica, il più pagato è stato Tammy Abraham a 40 milioni di euro, la cessione più remunerativa quella di Ibanez all’Al-Ahli per 30 milioni di euro.

La flop 11 di Tiago Pinto

Nei suoi tre anni di Roma, Tiago Pinto è finito nel mirino della critica dei tifosi, e non solo, per diversi suoi acquisti. Il primo della lista non può che non essere Renato Sanches. Sul centrocampista fin dal primo giorno Tiago Pinto si è assunto ogni responsabilità, ma la sua scommessa è stata persa. Proprio il centrocampo è il fiore all’occhiello degli errori del dirigente che nella flop 11 vede anche Wijnaldum (grande delusione) e Aouar. Il punto debole però sono gli esterni. In panchina trova posto pure Camara. Tiago Pinto è stato accusato di non essere riuscito a portare in giallorosso degli esterni di valore ed ecco che nella lista troviamo Celik, Vina, Maitland-Niles e Reynolds (strappato alla Juve). Completano la squadra degli orrori Belotti (impatto deludentissimo con la Roma), Solbakken la cui esperienza in giallorosso è durata appena 6 mesi e Shomurodov pagato quasi 20 milioni di euro. Per la porta scelta difficile. Due i portieri acquistati: Rui Patricio e Svilar, rispettivamente primo e secondo della squadra. Nome importante per il primo ma la resa non è stata così performante.

La flop 11: Rui Patricio; Reynolds, Celik, Vina, Maitland-Niles; Aouar, Renato Sanches, Wijnaldum; Solbakken, Belotti, Shomurodov.

La top 11 di Tiago Pinto

Alle grandi delusioni però Tiago Pinto ha risposto con grandissimi colpi come Mourinho sulla panchina giallorossa. Nonostante un gioco inesistente, portare la figura dello Special One a Trigoria non è da tutti i giorni così come la Conference League primo trofeo Uefa del club. In campo non sono mancati super acquisti. Primo su tutti Dybala a parametro zero scippato all’Inter o il prestito di Lukaku sul gong del mercato estivo 2023. Sempre da Londra si è rivelato importante almeno alla prima stagione l’arrivo di Tammy Abraham trascinatore nella prima Roma europea di Mou. Da sottolineare anche le ottime operazioni a parametro come quelle di El Shaarawy e Matic, e non da sottovalutare anche Llorente arrivato proprio 1 anno fa. Utili alla causa ma che non hanno brillato troviamo Sergio Oliveira, N’dicka e Kristensen. Non proprio top acquisti ma funzionali almeno in parte. Paredes più blasone che altro. Svilar giovane e di belle speranze, può essere il portiere del futuro. Panchina per Azmoun. La rosa può arricchirsi di Huijsen, con la Roma che nelle ultime ore ha sorpassato il Frosinone per il bianconero.

La top 11: Svilar, Kristensen, Llorente, N’Dicka, El Shaarawy; Paredes, Sergio Oliveira, Matic; Dybala, Lukaku, Abraham. All.: Mourinho