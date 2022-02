AS Roma, la discesa di Veretout: da titolare a riserva prossimo all'addio. Ecco perchè

Fra i giocatori della Roma che hanno subito un drastico calo di prestazioni in questa stagione c’è Jordan Veretout. Il francese, titolare inamovibile con Fonseca, dopo un buon inizio sotto la gestione Mourinho è scivolato in panchina tanto da essere inserito nella lista dei partenti nella prossima finestra di mercato.

Il calo di Veretout

Veretout (classe 1993) aveva iniziato benissimo la stagione siglando addirittura tre gol nelle prime due partite di campionato (contro Fiorentina e Salernitana), giocando da titolare nello scacchiere di Mou e diventando un top nel suo ruolo nella nostra Serie A, a tal punto da conquistarsi la convocazione nella Francia Campione del Mondo. Nelle ultime settimane però Veretout ha avuto un drastico calo di prestazioni e di minutaggio. La discesa di Veretout si identifica in Sergio Oliveira. L'arrivo del portoghese voluto da Mourinho a gennaio ha tolto la titolarità, e i calci di rigore, a Veretout, che in Serie A non scende in campo dal primo minuto dal 16 gennaio nella vittoria interna contro il Cagliari. L’ex francese ha perso lo smalto dei tempi migliori, non è più quel centrocampista coast to coast che aveva fatto impazzire l’Olimpico, che si inseriva e faceva male alle difese avversario.

Mourinho a secondo del modulo scelto, difesa a tre o quattro schierava Veretout o davanti alla difesa (come faceva Fonseca) oppure da interno. Ruoli che il francese ha sempre ricoperto in carriera ma dall'arrivo di Oliveira, lo Special One non ha dubbi: è l'ex Porto il titolare. Proprio la scelta di Mou di accantonare Veretout, ha pesato e influito sulle prestazioni del francese sempre più riserva in questa Roma e prossimo all'addio.

Il rinnovo

Le prestazioni di Veretout, oltre alla concorrenza nel ruolo, sono state influenzate dalla situazione del rinnovo contrattuale. Il centrocampista, ha il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2024 e percepisce un ingaggio intorno ai tre milioni di euro. La Roma ad oggi ha bloccato il rinnovo dell’ex Fiorentina, e questo ha creato dubbi sul suo futuro. Il calciatore nonostante abbia dichiarato più volte di voler restare in giallorosso sente venir meno la fiducia dell’allenatore e della società, pronta ad ascoltare offerte.

Le offerte per Veretout

Veretout ha tanto mercato, in Italia e all’estero e nella prossima finestra di mercato potrebbe essere uno degli epurati di Mou, che ha scelto Oliveira al suo posto. Il Napoli lo segue dai tempi della Fiorentina, ma non ci sono solo i partenopei sul francese. Veretout piace molto al Torino di Juric (ma l’ingaggio mette in difficoltà i granata), al Milan che andrebbe su di lui una volta perso Kessie a zero. Sul fronte estero ci sono tante sirene dalla Premier League dal Tottenham di Conte estimatore del francese e dal Newcastle. La Roma valuta il suo giocatore non meno di 25 milioni di euro.

Veretout e la Roma

Veretout è stato acquistato dalla Roma nel 2019 per 18 milioni di euro (1 per il prestito oneroso, 17 per il riscatto). Con i giallorossi ha collezionato 114 presenze e realizzato 22 gol, facendosi apprezzare molto come abile rigorista realizzando 13 rigori sui 15 calciati.