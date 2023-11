Roma, Smalling è un caso: quando torna l'inglese?

Che fine ha fatto Chris Smalling? Un dilemma che sta attanagliando i tifosi della Roma che hanno perso, per infortunio, il loro punto di riferimento della difesa degli ultimi anni e che ancora sembra lontano dal ritorno in campo.

Quante assenze

L’ultima partita stagionale di Smalling risale alla terza giornata alla sconfitta casalinga contro il Milan (1-2, ndr). Era il 1° settembre, da allora l’ex Manchester United ha saltato nove partite di campionato e quattro di Europa League lasciando in totale emergenza la difesa giallorossa con Mou che ha potuto contare solo sul trio Mancini, Llorente e N’Dicka più Cristante.

Che cos’ha Smalling?

Smalling ha rimediato una tendinite molto fastidiosa. Nello specifico per il difensore inglese si tratta di una condropatia al tendine rotuleo e relativa usura della cartilagine che gli procurano costante dolore. Il calciatore ha effettuato diversi controlli passando dallo specialista dei Friedkin ad uno londinese, Andy Williams lo stesso che ha operato Abraham. Ultimo consulto medico è stato a Villa Stuart, dove l’equipe medica ha consigliato al giocatore l’utilizzo di infiltrazioni per alleviare il dolore.

Quando torna Smalling?

Smalling dopo un iniziale rifiuto all’utilizzo di infiltrazioni, sembrerebbe orientato ad accettare questo tipo di cura per rientrare in campo il prima possibile. A livello di tempistiche sarà difficile per Mourinho riavere il difensore in campionato subito dopo la sosta ma si punta a riaverlo contro il Bologna (17 dicembre) per la 16esima giornata. Smalling Salterebbe così Udinese, Sassuolo e Fiorentina in Serie A e Servette e Sheriff in Europa League.

Vista le condizioni fisiche del giocatore e il grave infortunio di Kumbulla, la Roma lavora sul mercato e monitora la situazione di Dragusin (vecchio pallino giallorosso) del Genoa, Kiwior dell’Arsenal e Dier del Tottenham (il preferito di Mou).