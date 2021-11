AS Roma, da Fonseca a Mourinho quanti infortuni

Uno dei problemi della Roma dell'era Fonseca erano i tanti infortuni. Un problema che nemmeno lo Special One sembra riuscire a risolvere, anche se i numeri sono più contenuti.

La Roma di Fonseca

Nell'ultima stagione di Fonseca sulla panchia giallorossa il numero finale di infortuni (muscolari, traumatici e Covid) è stato di 73. L'ultimo della lista fu Lorenzo Pellegrini che salto l'ultima stagionale con lo Spezia e non fece in tempo a recuperare per Euro 2020. Numeri pesanti che hanno influito, in negativo sulla stagione giallorossa, basti vedere i tre infortuni in poco più di mezzora nella semifinale di andata contro il Manchester United in Europa League.

Gli infortunati di Mou

Con l'arrivo di Mourinho il numero di infortunati è ancora "sotto controllo", basti pensare che l'anno scorso in questo periodo l'infermeria di Trigoria aveva fatto registrare già 22 infortunati (compresi i positivi al Covid). Al momento ai box in casa giallorossa ci sono Spinazzola, che si è infortunato però in Italia-Belgio ad Euro 2020 (tornerà in campo nell'anno nuovo), Smalling, Vina, Calafiori e gli ultimi arrivati Pellegrini e Zaniolo.

Mou aveva dato inizialmente la colpa al terreno di gioco dell'Olimpico, ma il campo con l'intervento di Sport e Salute, proprietaria della struttura, sembra reggere bene. Probabilmente fra le variabili da tenere conto è la preparazione visti anche i tanti impegni ravvicinati. Uno dei tanti problemi che Mou dovrà risolvere in un momento di stagione molto delicato.

Tutti gli infortunati della Roma

Vina ( che si era infortunato anche con la nazionale albicleste in questa stagione)ha ripotato una lesione all'adduttore destro e potrebbe tornare disponibile o col Genoa al ritorno dalla sosta o più probabilmente contro il Torino la settimana dopo. Anche Riccardo Calafiori, sostituto dell'uruguaiano, si è dovuto fermare causa infortunio muscolare. Chris Smalling si è infortunato già due volte in questa prima parte di stagione. Il primo stop è arrivato durante l'amichevole estiva contro il Casablanca, il secondo e più grave contro l'Empoli, con gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra con rientro previsto per fine novembre. Gli ultimi della lista sono il capitano Pellegrini e Zaniolo che hanno dovuto abbandonare il ritiro di Coverciano della Nazionale. Il capitano romanista già a Venezia è sceso in campo in non perfette condizioni fisiche causa un'infiammazione al ginocchio. Lo stesso Pellegrini aveva lasciato la Nazionale anche a settembre per riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice del flessore sinistro. Sempre in azzurro si era fermato a settembre Gianluca Mancini per un'infiammazione alla pianta del piede destro. Ultimo in ordine cronologico è Zaniolo. Il numero 22 della Roma (che era uscito infortunato contro la Juventus) ha giocato gli ultimi minuti della trasferta lagunare e ha dovuto declinare la convocazione del ct Mancini per un affaticamento al ginocchio e un sovraccarico al polpaccio, ma dovrebbe tornare a disposizione di Mou dopo la sosta.

A disposizione di Mou ma che hanno già registrato degli infortunati ci sono anche Karsdorp (durante la partita di Conference League contro il CSKA Sofia) e Abraham con l'Inghilterra.