As Roma, è incredibile: si fa male anche Zaniolo in Nazionale

Stop per Nicolò Zaniolo. Non è il primo calciatore della Roma ad accusare problemi fisici con le Nazionali. Prima di lui guai anche per Vina, Mancini e Pellegrini

La sosta per le nazionali si sta trasformando in un film dell'orrore per la Roma. Dopo i problemi per Matias Vina con l'Uruguay, e ai due italiani Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini, anche Nicolò Zaniolo ha accusato dei problemi.

Il problema di Zaniolo

L'esterno giallorosso non ha preso parte all'allenamento della vigilia di Italia-Lituania, partita valida per le qualificazioni al mondiale in Qatar. Il motivo è una contusione alla coscia sinistra rimediata durante la partita contro la Svizzera. Al momento il calciatore non dovrebbe lasciare il ritiro azzurro ma la sua presenza è a rischio sia per la Lituania sia per domenica quando la Roma affronterà il Sassuolo in campionato. Con la maglia dell'Italia, Zaniolo ha totalizzato 8 presenze e 2 gol. Quella con la Svizzera è stata la sua prima presenza dopo il brutto infortunio (rottura del legamento crociato) rimediato il 7/9/2020 contro l'Olanda nella Nations League che ha costretto il numero 22 giallorosso a saltare la scorsa stagione.

Le condizioni di Pellegrini

Se da una parte Mourinho è preoccupato dall'altra lo Special One può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un fastidio al flessore. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il capitano della Roma non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare. A questo punto il numero 7 giallorosso è da ritenere a disposizione di Mou per la sfida contro il Sassuolo.