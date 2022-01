AS Roma: Chi è Dimitrios Keramitsis l'ultimo giovane lanciato da Mourinho

Mourinho non guarda la carta d'identità dei suoi calciatori. Questo è un dato di fatto visto i tanti giovani che sta facendo debuttare nella Roma. L'ultimo, per ora, in ordine di tempo è Dimitrios Keramitsis che ha debuttato con la Roma nel finale della partita contro il Cagliari.

Chi è Dimitrios Keramitsis

Difensore greco di Salonicco, classe 2004, 195 cm di altezza, Keramitsis in Italia è stato scoperto dall'Empoli con cui ha firmato nel settembre del 2020. Le sue capacità lo hanno portato subito nella Primavera del club toscano con cui si laurea Campione d'Italia Primavera nel 2021. Le sue prestazioni non passano inosservate e la Roma nel settembre 2021 lo porta a Trigoria. Le sue capacità convincono Alberto De Rossi a promuoverlo nella Primavera giallorssa dove gioca con regolarità e dove ha collezionato già 8 presenze in questa stagione.

Il debutto

Negli scampoli finali contro il Cagliari Keramitsis ha debuttato in Serie A con la Roma, entrando al posto di Maitland-Niles. Il calciatore nel post partita su Instagram ha pubblicato questo post: "16/01/2022 Un sogno è diventato realtà. Sono felice per l'esordio e soprattutto per la vittoria della squadra. Ora lavorerò ancora di più per ripagare la fiducia del mister". Sulle orme di Manolas e Dellas (stessa città natale del giovane Keramitsis), un nuovo difensore greco si affaccia nella Roma.