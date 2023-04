Lina Souloukou è il nuovo Ceo dell'As Roma

La Roma ha annunciato il suo nuovo CEO, Lina Souloukou arrivata dopo la fine del rapporto fra il club giallorosso e Pietro Berardi per divergenze di vedute.

Il comunicato della Roma

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali”. Questo è il comunicato della Roma che ha annunciato la nuova figura societaria scelta direttamente dai Friedkin.

Chi è Lina Souloukou

Lina Souloukou è un personaggio conosciuto e di fama internazionale nel mondo del pallone. Greca classe 1983, dal 2018 al giugno 2022 è stata CEO dell’Olympiacos FC, squadra di punta del campionato greco. È è stata nominata membro della Corte arbitrale per il calcio della Federcalcio greca per 5 anni. Dal 2019 è anche membro dell’Executive Board dell’ECA (Associazione Club Europei) e proprio lì è entrata in contatto con i Friedkin rimasti colpiti dal carisma di Souloukou. La Roma punta su di lei dando continuità alla linea giovani e capaci. Le sue competenze sul calcio, la sua capacità di mediare e confrontarsi a livello mondiale con protagonisti e vertici del mondo del pallone hanno convinto la proprietà americana a puntare su di lei. Souloukou ha già incontrato pure il sindaco di Roma Gualtieri e continuerà sulla strada tracciata da Berardi per il nuovo stadio.

I commenti

Le prime parole da romanista di Souloukou sono di ringraziamento per i Friedkin e di entusiasmo: “Desidero esprimere la mia gratitudine verso la famiglia Friedkin per l’opportunità che mi ha concesso: ho avuto modo di comprendere e apprezzare lo spirito e l’ambizione che animano la proprietà e mi onora la possibilità di condividere le sfide che attendono l’AS Roma. Sono entusiasta di entrare a far parte di questo storico Club e sono impaziente di mettere a disposizione della Società, dei suoi dirigenti e di tutti i dipendenti l’esperienza che ho maturato nel mondo del calcio in campo internazionale”.

I Friedkin puntano sulla dirigente greca per portare sempre più in alto e dare uno spirito sempre più internazionale alla Roma: “Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città”.