L'As Roma con la Champions sarà la squadra italiana che prenderà più soldi dall'Uefa

La Roma resta aggrappata al sogno Champions League. Dopo la vittoria contro il Genoa, la squadra di De Rossi è certa di giocare l’Europa League ma la porta per la grande Europa resta aperta, Atalanta permettendo infatti il futuro europeo dei giallorossi dipende dagli uomini di Gasperini. La qualificazione alla massima competizione europeo porterebbe a Trigoria prestigio ma anche diversi milioni di euro, con il club giallorosso che incasserebbe più delle big del nord.

I soldi della Champions League

La Champions League 2024/2025 con il suo nuovo format (36 squadre e girone unico) è pronta a dividere fra i club partecipanti 2,5 miliardi di euro. La divisione del denaro si farà in base a tre criteri:

Partecipazione: 670 milioni;

Risultati: 950 milioni;

Market pool più ranking storico: 850 milioni.

Precisamente alla cifra di 20,3 milioni di euro per la partecipazione si aggiunge la voce del “market pool-ranking storico” che unisce il valore dei contratti tv con la Serie Al quinto posto del ranking e il rendimento del club negli ultimi 5 anni, più il ranking degli ultimi 10 anni.

Roma più ricca di Inter e Juventus

La Roma è la squadra italiana che vanta i migliori risultati negli ultimi anni in Europa. Al netto della vittoria dell’Atalanta in Europa League e della finale persa dall’Inter in Champions League nello scorso anno, i giallorossi negli ultimi quattro anni hanno raggiunto due volte la semifinale di Europa League (2024 e 2021), una finale di EL persa (2023), e la vittoria della Conference League (2022). Allargando il calcolo fino al 2015 si registrano due ottavi di Europa League (2017, 2020), tre ottavi (2015, 2016, 2019) e una semifinale di Champions League 2018). Grazie al suo ottimo ranking Uefa la Roma in caso di qualificazione alla Champions League 2024/2025 intascherebbe circa 55 milioni staccando le italiane già qualificate ovvero Inter e Juventus (53 milioni di euro), Milan (46), Bologna (27) e Atalanta (50).

Roma in Champions se…

La Roma sicura del sesto posto (ininfluente il risultato contro l'Empoli) andrà in Champions League solo se l’Atalanta manterrà il suo attuale quinto posto. La Dea vincendo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (che ha eliminato proprio Pellegrini e compagni) ha lasciato aperta la porta della Coppa dalle Grandi Orecchie ai giallorossi che entrerebbe di diritto soltanto con questa condizione. Infatti in caso di sorpasso di Gasperini a Bologna o Juventus (rispettivamente terza e quarta forza del campionato) infrangerebbe i sogni champions di De Rossi.

L’Atalanta a quota 66 punti giocherà contro il Torino (che spera di entrare in Conference League) e poi recupererà il 2 giugno (a campionato finito) la partita contro la Fiorentina (impegnata settimana prossima nella finale di Conference League). I felsinei e i bianconeri chiuderanno la propria stagione contro Genoa e Monza. La speranza del popolo romanista è tutta nelle sconfitte dei bergamaschi.